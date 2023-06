Prireditelji Wimbledona razburili družino Andyja Murrayja

Brat in stric britanskega teniškega igralca Andyja Murrayja sta izrazila jezo zaradi ravnanja z dvakratnim prvakom Wimbledona, potem ko je bil izpuščen z uradnega plakata, ilustracije preteklih in sedanjih velikanov turnirja za veliki slam na "sveti travi", je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Organizatorji tega turnirja pri All England Clubu so na svojih kanalih družbenih medijev objavili posnetek plakata v risani tehniki, ilustracijo 15 slavnih igralcev, ki stojijo na stopnišču in galeriji, povsem v ospredju na parketu sobane s pokali pa sta Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz, ki sicer še čakata na nastop med najboljšimi štirimi na turnirju v Wimbledonu.

"V Wimbledonu smo bili priča epskemu rivalstvu za epskim rivalstvom, ki je dvignilo šport v nove višave. Tukaj je naslednja generacija, ki bo s svojimi igrami plenila na naslovnicah," so zapisali pri Wimbledonu.

At Wimbledon, we've witnessed epic rivalry after epic rivalry, lifting the sport to new heights ✨



Here's to the next generation of headline acts... pic.twitter.com/Lq9J2qVQEn — Wimbledon (@Wimbledon) June 20, 2023

Za Alcarazom so na ilustraciji ponazorili jagodni izbor "epskih rivalstev", vključno z Rogerjem Federerjem, Novakom Đokovićem in Rafaelom Nadalom, Bjornom Borgom in Johnom McEnroejem, Chris Evert in Martino Navratilovo ter Sereno in Venus Williams.

Kje pa je Andy Murray?

Toda Andyja Murrayja, ki je leta 2013 končal 77-letno britansko čakanje na domačega zmagovalca turnirja, ni videti nikjer.

Njegov stric Niall Erskine je pod objavo ilustracije tvitnil: "Grozljivo na vseh ravneh, vse o moških v ospredju in nikjer ni videti vašega britanskega ustvarjalca zgodovine. Moralo bi vas biti sram."

In Jamie Murray, ki je ta teden skupaj z bratom Andyjem tekmoval v Queen's Clubu, je na uradno objavo Wimbledona na Instagramu odgovoril z "Kje je @andymurray?"

Dodal je: "Ali niso govorili o velikih štirih zadnjih deset let, dokler si ni razbil kolka na koščke, ko je bil številka 1 na svetu?"

#Wimbledon - home to generation after generation of trailblazers 💫 pic.twitter.com/P10Aamg1PG — Wimbledon (@Wimbledon) June 13, 2023

Ilustrator Grant Gruenhaupt je odgovoril z besedami, da je načrtovanih še več ilustracij.

Jamie Murray in partner Michael Venus sta izgubila dvoboj dvojic v prvem krogu Queen'sa proti Matthewu Ebdenu in Rohanu Bopanni.

Andy Murray, ki je trenutno na 38. mestu med posamezniki, bi moral pozneje v sredo igrati v dvojicah skupaj s Cameronom Norriejem.

Toda Škot se je po torkovem polomu, ko je že v prvem krogu izpadel med posamezniki, umaknil s turnirja. Avstralec Alex De Minaur, sedmi nosilec, je Murrayja odpravil s 6:3, 6:1.

Preberite še: