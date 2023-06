Murray vendarle še lahko osvaja turnirje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Surbitonu je bil Andy Murray brez izgubljenega niza najboljši tudi v Nottinghamu, kjer je v finalu premagal Francoza Arthurja Cazauxa s 6:4 in 6:4. S tem je prišel do svoje desete posamične zmage zapovrstjo, take serije pa ni imel že od leta 2017.

Ali lahko računa na odlične predstave v Wimbledonu, pa bo bržkone pokazal zadnji turnir pred obračuni na "sveti travi", tekmovanje v Queensu. Tam bo konkurenca mnogo močnejša kot na challengerjih, v žrebu so namreč tudi Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini in Holger Rune.

Strokovnjaki menijo, da je glede na gibanje, servis in udarce videti zelo dobro, na odgovor na vprašanje, ali se lahko meri z najboljšimi tudi v Wimbledonu, kjer je leta 2017 zaradi poškodbe kolka odšepal z igrišča in se od takrat boril z zdravstvenimi težavami, pa bo potrebno počakati.