Đokovića je pozvala, naj je ne posnema več

. @DjokerNole can you please stop copying me 🤣🤣 pic.twitter.com/nrveisMwud — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 12, 2023

Po zmagi v četrtfinalu se je Tunizijka oglasila na družbenih omrežjih in ob tem pripela fotografiji sebe in Đokovića, ki se skoraj na identičen način dotikata wimbledonske trave. Ta je Srba v šali pozvala, naj je ne posnema več: "Novak Đoković, me lahko, prosim, nehaš posnemati."

V torek je Novak Đoković v četrtfinalu odpravil Rusa Andreja Rubljeva, premagal ga je z izidom 4:6, 6:1, 6:4 in 6:3. Srb se je tako še bolj približal svoji peti zaporedni zmagi v All England Clubu, s tem pa podaljšal tudi niz zaporednih zmag (33) na sveti travi. Pred njim sta le še Björn Borg (41) in Roger Federer (40).

Na drugi strani se Ons Jabeur ne more pohvaliti s takšnimi statistikami, je pa v sredo v četrtfinalu premagala lansko zmagovalko Wimbledona Jeleno Ribakino in se drugič zapored uvrstila v polfinale Wimbledona. S tem je po Sereni Williams (2018, 2019) postala prva igralka, ki se je dve leti zapored uvrstila v polfinale najprestižnejšega turnirja na turneji.

