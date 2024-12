Najmlajši slovenski dirkač Mark Kastelic je v nedeljo sklenil svojo prvo sezono v razredu GT4. Pred dobrima dvema tednoma je z zmago v Misanu v Italiji dosegel zgodovinski uspeh za slovenski avtošport, na zadnji dirki sezone v Estorilu na Portugalskem pa je imel nekaj smole, a vseeno zadovoljno ugotavljal, da so z ekipo Lema Racing "povsem konkurenčni in da lahko posežemo v sam vrh".

Komaj 17-letni slovenski avtomobilski dirkač Mark Kastelic je v nedeljo v Estorilu na dirki za pokal Iberian supercars sklenil svojo prvo sezono v razredu GT4, v katerem je za ekipo Lema Racing vozil Mercedes AMG.

Dirka se je začela zelo obetavno, saj je bil najhitrejši v zadnjem prostem treningu, žal pa so sledile malce ponesrečene kvalifikacije, kjer zaradi prometa ni prišel do čistega kroga in jih je zato končal šele na desetem mestu. Prvo dirko bi lahko sicer končal celo kot drugi, če ne bi prišlo do tehnične napake v boksih, zaradi katere so ga zadržali za 20 sekund predolgo. Prvo dirko v Estorilu je tako mladi Kastelic končal šele na sedmem mestu, drugo pa zaradi nekoliko slabšega štartnega položaja na solidnem petem.

"Velja poudariti, da smo bili prvič na tem dirkališču, in to v konkurenci, za katero je to domač teren," je bil na koncu vseeno zadovoljen mladi slovenski up in dodal: "Še enkrat smo dokazali, da smo povsem konkurenčni in da lahko posežemo v sam vrh."

Vrh pa je letos že dosegel 13. novembra na dirki italijanske serije GT4 v Misanu, ko je ugnal vso konkurenco. Tudi v ekipi Lema Racing so po izjemni krstni sezoni svojega mladega dirkača opogumljeni. "Glede na to, da smo z ekipo Lema racing ponovno dokazali, da zmoremo poseči v sam vrh, si še veliko obetamo v sezonah, ki sledijo," sporočajo.

