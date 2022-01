V ligi NHL debi Marka Kastelica, Kopitarjevi v Filadelfiji

V hokejski ligi NHL bo danes zvečer na tekmi med Ottawo in Anaheimom (18.30) v dresu senatorjev debitiral Mark Kastelic, hokejist slovenskih korenin, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Eda Kastelica. Njegov debi je prek Twitterja potrdil trener Ottawe D. J. Smith. Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings gostujejo pri Philadelphia Flyers.

Enaindvajsetletni napadalec Mark Kastelic, rojen v Phoenixu, je lani podpisal triletno pogodbo z Ottawo, letos pa končuje uspešno petletno igranje za Calgary Hitmen v mladinski ligi WHL (Zahodna hokejska liga), pri ekipi je bil zadnji dve leti celo kapetan, poroča STA.

Kastelic - Ottawa ga je izbrala v petem krogu nabora leta 2019 - ima prednike, ki imajo veliko izkušenj iz najmočnejše lige na svetu. Njegov oče je za Washington in Hartford odigral 220 tekem, preden je prišel v domovino svojih prednikov, kjer je igral za oba najboljša slovenska kluba Olimpijo in Jesenice in trikrat tudi za slovensko reprezentanco.

Po materini strani je njegov dedek Pat Stapleton, ki je za Boston in Chicago igral na 635 tekmah, bil pa je tudi kanadski reprezentant.

Ottawa je leto pred Kastelicem izbrala še enega igralca slovenskega rodu, Jonathana Grudna, sicer sina slavnega branilca in ameriškega reprezentanta Johna Grudna, a ga je predlani v zamenjavi igralcev poslala v Pittsburgh, še piše STA.

Matinejska tekma čaka tudi Los Angeles Kings in njihovega kapetana Anžeta Kopitarja, ob 19. uri po slovenskem času se bodo v gosteh udarili s Philadelphia Flyers, moštvom ki že kar trinajst tekem zapored ni okusilo slasti zmage. Letalci so nazadnje izgubili proti New York Islanders (3:4), prav te pa so kralji nazadnje premagali (3:2). V tej sezoni sta se LA in Philadelphia že srečala, 2. januarja so s 6:3 zmagali Kings, Kopitar pa je na tisti tekmi prispeval podajo za tretji gol LA-ja.

Liga NHL, 29. januar: 18:30, Ottawa Senators - Anaheim Ducks 19:00, Philadelphia Flyers - Los Angeles Kings 21:00, St. Louis Blues - Winnipeg Jets 0:00, Florida Panthers - San Jose Sharks 1:00, Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 1:00, Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs 1:00, Montreal Canadiens - Edmonton Oilers 1:00, Tampa Bay Lightning - Vegas Golden Knights 3:00, Arizona Coyotes - Buffalo Sabres 4:00, Calgary Flames - Vancouver Canucks

Lestvica:

