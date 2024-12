V Brežicah so ob 70-letnici domačega rokometnega kluba pripravili večer rokometnih legend, ki je bil obenem še poslovilna tekma dveh klubskih legend in nekdanjih dolgoletnih slovenskih reprezentantov Barbare Lazović in Gorazda Škofa. Zdaj sta ambasadorja kluba RK Brežice, za ta poseben večer pa sta sestavila ekipi iz lokalnih ter državnih in evropskih rokometnih legend.