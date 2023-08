Krimovke so se predstavile na Ljubljanskem gradu, trener Adžić prejel aplavz #foto

Fotogalerija s predstavitve Krima Mercatorja na Ljubljanskem gradu, foto Matic Klanšek Velej/Sportida:

Krimovke bodo v tej sezoni že 29. nastopile v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini. "To je enkratno in neponovljivo ne samo v slovenskem, temveč tudi v evropskem prostoru. Število nastopov v ligi prvakinj nas spodbuja in motivira ter vsem nam prinaša veselje. Prepričan sem, da bomo na tej poti vztrajali, najbolj bistveno pa je, da v našem klubu veliko pozornosti posvečamo tudi igralkam v mlajših kategorijah ter skrbimo za njihov športni in osebnostni razvoj," je na predstavitvi ekipe pred začetkom nove sezone dejal predsednik kluba Iztok Verdnik.

Predsednik kluba Iztok Verdnik Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Nastop na FF v začetku junija v Budimpešti je naš cilj," je navzoče v Hribarjevi dvorani uvodoma nagovoril Dragan Adžić in prejel močan aplavz. "Zavedam se moči naših tekmic, a verjamem v rokometno družino Krima in moje varovanke, ki sem jih selekcioniral pred začetkom sezone. Verjamem, da smo na pravi poti in da bo Krim spet na mestu, ki ga je nekoč že zasedal v teh 29 letih igranja v ligi prvakinj. Prepričan sem, da je pred nami vrhunska sezona," je dodal črnogorski strokovnjak na klopi ljubljanske ekipe.

... trener Dragan Adžić ... Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Proračun kluba bo v novi sezoni znašal okoli 2,5 milijona evrov, kar je med najnižjimi med 16 izbranimi ekipami v ligi prvakinj, je dejala direktorica kluba Deja Ivanović. "V novi sezoni je pred nami veliko izzivov. V klubu se zavedamo, da bodo na tekmovalnem področju prišli tudi težki trenutki. Naša skupina je izjemno kakovostna, prav vse ekipe imajo najvišje ambicije in se želijo prebiti na zaključni turnir, a verjamem v naše igralke," je med drugim dejala Ivanović.

... direktorica kluba Deja Ivanović ... Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dvakratne zmagovalke tega tekmovanja v letih 2001 in 2003 bodo mednarodno popotovanje pričele v poljskem Lubinu 9. septembra, prva domača tekma v Areni Stožice pa jih čaka 17. septembra, ko bodo gostile tekmice iz danskega Esbjerga. V skupini B jih v nadaljevanju čakajo sama imenitna rokometna imena, kot so dvakratne zaporedne zmagovalke lige prvakinj iz norveškega Kristiansanda, tu so še tekmice iz francoskega Metza, madžarskega Ferencvarosa, romunskega Rapida iz Bukarešte in danskega Ikasta.

... in kapetanka Barbara Lazović. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V ljubljansko ekipo so se letos poleti vrnile slovenske reprezentantke Tamara Mavsar, Maja Vojnovič in Nina Zulić ter Črnogorka Tatjana Brnović, nov obraz pa je njena rojakinja Itana Grbić, ki je pred prihodom v Slovenijo igrala za nekatere imenitne ekipe, kot so Budućnost, Vardar Skopje iz Severne Makedonije, Bukarešta, Ferencvaros in francoski Brest.

Krimovke so predstavile nov dres. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vzdušje v ekipi je super. Novinke so prinesle novo energijo in vse skupaj komaj čakamo, da se začne zares. V pripravljalnem obdobju, ki je vedno najtežji del sezone, smo trdo delale in verjamem, da se bo to obrestovalo," je na predstavitvi ekipe dejala kapetanka Barbara Lazović.