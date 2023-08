Krimovke v pripravah proti sijajnima evropskima ekipama

Krimovke so v ponedeljek že opravile skupni trening z ekipo iz črnogorske prestolnice, danes pa jih ob 17. uri v ogrevalni dvorani Arene Stožice čaka še prva pripravljalna tekma v tej sezoni, ki bo odprta za vse ljubitelje rokometa.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi Ljubljančank Dragana Adžića v soboto, 12. avgusta, čaka še skupni trening z romunskimi državnimi prvakinjami iz Bukarešte, kjer od leta 2018 igra slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie, dan kasneje pa ob 16. uri še prijateljsko srečanje.

Ljubljansko zasedbo v nadaljevanju priprav čakata dva turnirja. Prvi bo na sporedu 18. in 19. avgusta v francoskem Metzu, kjer bosta poleg gostiteljice turnirja in Krima nastopala še madžarski Ferencvaros in Budućnost, drugi pa 26. in 27. avgusta v Koprivnici na tradicionalnem memorialu Josipa Samaržija-Bepa.

V ljubljansko ekipo so se letos poleti vrnile slovenske reprezentantke Tamara Mavsar, Maja Vojnovič in Nina Zulić ter Črnogorka Tatjana Brnović, nov obraz pa je njena rojakinja Itana Grbić, ki je pred prihodom v Slovenijo igrala za nekatere imenitne ekipe, kot so Budućnost, Vardar Skopje iz Severne Makedonije, Bukarešto, Ferencvaros in francoski Brest.

Krimovke bodo ligo prvakinj začele 9. septembra v poljskem Lubinu, njihove tekmice v skupinskem delu pa sta danska Ikast in Esbjerg ter madžarski Ferencvaros, norveški Vipers Kristiansand, romunski Rapid iz Bukarešte ter francoski Metz.

