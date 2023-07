Jovanka Radičević bo še naprej nosila dres Krima

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V novi sezoni bosta za krimovke igrali tudi njeni rojakinji Itana Grbić in Tatjana Brnović, v Stožice pa so vračajo tudi slovenske reprezentantke Tamara Mavsar, Maja Vojnovič in Nina Zulić.

Evropska rokometna zveza (EHF) je danes objavila tudi okviren seznam tekem za skupinski del lige prvakinj v sezoni 2023/24. Krim Mercator bo igral v skupini B, v njej so tudi norveški Vipers Kristiansand, danska Esbjerg in Ikast, francoski Metz, madžarski Ferencvaros, romunski Rapid iz Bukarešte ter poljski Lubin.

Ljubljanska ekipa bo svoje mednarodno popotovanje začela na Poljskem 9. ali 10. septembra.