Poseben konec velike zgodbe

Športna dvorana Brežice bo 28. decembra prizorišče prav posebne tekme, na kateri se bo trlo velikih rokometnih imen. V ospredju bosta v večeru rokometnih legend Brežičana Gorazd Škof in Barbara Lazović, ki se bosta tudi na ta račun poklonila 70. obletnici RK Brežice, hkrati pa bosta uradno rokometni žogi pomahala v slovo. "Poslovilne tekme so vedno težke, a vesela sva, da se bova še zadnjič na ta način podružila z igralci, ki so nama v karierah dali ogromno," ob tem poudarja nekdanja slovenska reprezentantka.

Nekdanja slovenska reprezentantka Barbara Lazović bo tako na prav poseben način v svojem domačem mestu proslavila svojo bogato kariero, ki jo je končala po koncu letošnjih olimpijskih iger v Parizu, kjer je slovenska ženska izbrana vrsta nastopila prvič v zgodovini. "Kot veste, sem sama ravno letos zaključila svojo rokometno pot in v čast mi bo, da bo ta dogodek namenjen bogati zgodovini brežiškega kluba kot tudi najinima karierama. Gorazd je o dogodku razmišljal že prej, potem pa je mene k sodelovanju po olimpijskih igrah povabil predsednik RK Brežice Luka Koprivc. Res sem bila počaščena. Zatem sva z Gorazdom naredila načrt, kako naj bi bilo vse skupaj videti, čaka nas res čudovit dogodek, ki ga Brežice, kar se tiče rokometne scene, še niso imele. Sama sem povabila igralke, s katerimi sem se aktivno družila tudi izven igrišča, to so res velika rokometna imena, Gorazd pa je povabil svojo srebrno generacijo, s katero je osvojil odličje na evropskem prvenstvu, pa tudi številna druga velika imena," o ideji za dogodek pravi Lazović.

Gorazd Škof Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nekdanja članica Krima se bo v obračunu legend pomerila proti ekipi someščana Gorazda Škofa, ki je prav tako pustil neizbrisen pečat v slovenskem rokometu. "Nota dogodka bo zagotovo tudi najina poslovilna tekma, čeprav Gorazd tega ne želi omenjati, hkrati pa je seveda v ospredju tudi 70 let rokometnega kluba Brežice. Poslovilne tekme so vedno težke, a vesela sva, da se bova še zadnjič na ta način podružila z igralci, ki so nama v karierah dali ogromno," je dejala nekdanja slovenska reprezentantka.





Kot so sporočili organizatorji, bo imel večerni del, ki se bo začel ob 17.30, tudi humanitarno noto. Del sredstev od prodanih vstopnic bodo namenili humanitarni organizaciji Sonček Posavje – Društvu za cerebralno paralizo, nekaj pa tudi vsem zavodom (šole in vrtci), s katerimi sodelujejo, za nabavo športnih rekvizitov in opreme. 28. decembra se bo tako v Brežicah trlo velikih rokometnih imen, med drugim so svojo prisotnost že potrdili Ana Gros, Tamara Mavsar, Anja Frešer, Itana Grbić, Dragan Gajić, Luka Žvižej, Neli Irman, Beno Lapajne, Sergeja Stefanišin, Vid Kavtičnik, Manuel Štrlek, Ivano Balić, Nina Jeriček, Uroš Zorman, Dušan Podpečan, Miša Marinček, Jovanka Radičević, Boštjan Ficko, Jure Dolenec, Sanja Vujović, Mirza Đomba in Maja Sokač.

Poleti je s Slovenijo nastopila na OI, že pred tem pa je napovedala, da bo to tudi zadnje dejanje njene bogate kariere. Foto: www.alesfevzer.com

Barbara Lazović je v svoji karieri v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju ligi prvakov v barvah Krima Mercatorja dosegla 232 golov, nasploh pa se je med strelke vpisala več kot 540-krat, tudi kot članica makedonskega Vardarja in romunske CSM Bukarešte. Šestintridesetletna Brežičanka je uspehe nizala tudi z reprezentanco, s katero je nastopila na številnih evropskih in svetovnih prvenstvih. Prav za konec kariere pa je prvič nastopila tudi na olimpijskih igrah.

"Res sem hvaležna, da sem na koncu kariere lahko sodelovala na olimpijskih igrah, ker je to res nekaj posebnega. Vem, da se sliši kot kliše, a to je res uresničitev sanj, ki je sploh ni mogoče opisati. Bil je res pravljičen konec moje kariere. Na konec te zgodbe sem se pripravljala dlje časa, za vsakega športnika je konec kariere velik šok, ker prej temu posvetiš celotno življenje. Psihično in fizično sem začutila, da je bilo dovolj, in potem sem se odločila, da bodo olimpijske igre odličen konec. Zdaj pa res uživam v življenju," je zadnjih nekaj mesecev opisala Lazović.

Rokomet in darilo življenja

In kako po nekaj mesecih v upokojitvi gleda na svojo kariero? "Vsak športnik si vedno želi še več, kot doseže, mogoče še kakšno lovoriko več, a zadovoljna in ponosna sem nase in na svojo kariero. Šestnajst let sem igrala v ligi prvakov, kar ni malo, bila sem del številnih izjemnih klubov, rokomet mi je dal veliko, še posebej vsa prijateljstva in ljudi, ki so mi obogatili življenje. Šport ti da ogromno, a četudi bi bila lahko moja kariera še uspešnejša, mi je vmes življenje dalo še sina in sem res najponosnejša na to, da sem med kariero postala še mama," pravi Lazović, ki ji je življenjska pot pri 23 letih prinesla veliko srečo, ko se je rodil sin Luka.

Vrsto let je nosila dres Krima. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po letu dni odsotnosti se je nato vrnila na igrišča in v rokometnem svetu pustila neizbrisen pečat. Zdaj se z navdušenjem veseli tudi poglavja druge kariere. "Vzela sem si nekaj počitka, po novem letu pa se bom znova aktivirala. Ne bom ostala v rokometu, ker si ne želim več odhoda v tujino, saj želim, da sin odrašča v Sloveniji. Dovolj je bilo selitev. Doma nekih ponudb ni bilo, tako da bom zajadrala v poslovni svet," pripoveduje nekdanja rokometašica, ki je v zadnjih tednih z navdušenjem spremljala tudi predstave slovenskih rokometašic na evropskem prvenstvu, kjer so kljub zares mladi in precej neizkušeni zasedbi osvojile deseto mesto.

"Dekleta so igrala fenomenalno, lepo jih je bilo gledati. Videti je bilo svežino, prišel je čas za mlajša dekleta, me starejše pa smo jim odprle dobro pot k napredku. Slovenija je trenutno dobro postavljena, res sem vesela, da se ni zgodila generacijska luknja, kot je bilo to v primeru, ko smo na sceno prišle me, pred tem pa vrsto let ni bilo nekih pozitivnih zgodb v slovenskem ženskem reprezentančnem rokometu. Verjamem, da dekleta čaka res lepa prihodnost, pokazale so lepo, hitro igro, predvsem pa so pokazale svoj karakter, kar je na koncu v športu najpomembnejše. Jaz jim želim obilico uspehov, sama pa bom ves čas njihova zvesta navijačica," je še dodala Lazović.

