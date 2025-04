Požar zajel poslopje: poginilo 220 golobov

V torek okoli 23. ure je v Velikih Malencah na območju Brežic zagorelo v objektu. Gasilci so požar omejili in pogasili, objekt pa je v celoti zgorel. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je zgorel objekt, v katerem je bila shranjena večja količina opreme in 220 golobov, ki so poginili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.