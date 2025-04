Drama na Vrhniki: ponoči se je vnel velik požar #video

Požar je izbruhnil po 23. uri zvečer, ogenj pa je zajel večji objekt tik ob avtocesti mimo Vrhnike. Zagorel je objekt v proizvodno-obrtni coni Tojnice (Cesta na Tojnice). Zagorel je velik objekt, blizu katerega ima poslopje tudi podjetje Modra Pomoč. Ta se ukvarja s predelavo poliestra, izdelavo industrijskih izdelkov in obnovo plovil.

Na prizorišče je pripeljalo več gasilnih tovornjakov bližnjih gasilskih društev.

“Na območju Sinje Gorice je prišlo do požara objekta. Na teren so odhitele gasilske enote. Zaprite okna in spremljajte sredstva javnega obveščanja,” so domačinov prek družbenih omrežjih sporočili iz Civilne zaščite Vrhnika.

"Previdno na primorski avtocesti med priključkom Vrhnika in Brezovica zaradi požara na objektu ob avtocesti. Vozniki naj ne ustavljajo in opazujejo požara," opozarjajo tudi na prometnoinformacijskem centru.

Vzrok požara in kaj vse je bilo v poslopju, za zdaj še ni znano.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič