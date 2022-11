Grenko-sladke solze ob zgodovinskem uspehu Slovenije #video

Slovenske rokometašice so v sredo s porazom proti Madžarski (25:29) zaključile letošnje prvenstvo in so si tako še pred ostalimi obračuni v njihovi skupini zaprle vrata polfinala. Razočaranje po porazu je bilo v slovenski izbrani vrsti ogromno, nekatera dekleta niso mogla zadržati solz, a vse so bile enotnega mnenja, da je to šele začetek novega uspešnega poglavja v ženskem slovenskem rokometu. Slovenke so sicer z osmim mestom dosegle svojo najboljšo uvrstitev v zgodovini evropskih prvenstev.

Čeprav so slovenske rokometašice s porazom sklenile evropsko prvenstvo, pa s tem niso pretirano pokvarile vtisa, ki so ga s svojimi igrami pustile na tem turnirju stare celine, na katerem so z osmim mestom prišle do izenačenja največjega uspeha Slovenije na velikih tekmovanjih. Slovenke so bile osme tudi na svetovnem prvenstvu leta 2003 na Hrvaškem, na evropskih prvenstvih pa so bile do zdaj najboljše devete leto kasneje na Madžarskem.

Varovanke Dragana Adžića so na koncu letošnje prvenstvo končale s tremi zmagami in tremi porazi, z odločno in borbeno igro pa so dokazale, da so lahko trn v peti tudi najmočnejšim reprezentancam v Evropi. A občutki po koncu prvenstva so bili za Slovenke grenko-sladki, saj so prepričane, da bi lahko storile še korak dlje, hkrati pa jih je ob slovesu od Stožic krasil ponos, zavedajoč se, da je to zagotovo stopnička višje v slovenskem ženskem reprezentančnem rokometu.

"Žal nam na tej zadnji tekmi ni šlo, res mi je hudo, ker smo se tudi tokrat zelo borile, a preprosto ni šlo. Verjetno, ko se bodo vsa čustva malo umirila, lahko rečemo, da je to lep uspeh, a hkrati smo čutile, da smo sposobne še nekaj več od tega. Mogoče smo imele v tem trenutku celo previsoke ambicije, a smo športnice in imamo najvišje cilje. Smo pa sigurno vse pridobile nekaj dragocenih izkušenj. Vsako tekmo smo se borile in mislim, da smo čisto vsakemu nasprotniku povzročile vsaj nekaj sivih las. Verjamem, da smo zdaj na rokometnem zemljevidu še malce višje," je po koncu dejala kapetanka Ana Gros.

Ana Gros je na tem prvenstvu presegla strelski izkupiček Tanje Oder in je zdaj najboljša strelka v zgodovini slovenske reprezentance. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenke so se sicer letos prvič po letu 2004 zavihtele v drugi del evropskega prvenstva. Ob tem je velik napredek slovenska izbrana vrsta naredila tudi v igri, s spremembami, ki jih je v reprezentanco od lanskega aprila začel ustvarjati selektor Dragan Adžić. "Sigurno je z novim selektorjem zavela tudi nova energija. Mogoče smo se še nekoliko bolj povezale, a hkrati smo veliko naredile tudi punce same. Zavedale smo se, da je to enkratna priložnost igrati pred domačimi navijači na takem tekmovanju. To smo si res želele izkoristiti. Vsaka je naredila maksimalno za to ekipo," je dejala Grosova.

Slovenska kapetanka si je sicer želela še več, saj je igranje na domačem velikem tekmovanju za vsakega športnika posebna izkušnja. "Mogoče nam je zmanjkala kakšna izkušnja in tekmovanje več. Stvari se ne zgodijo čez noč. Zavedamo se tudi, da nimamo ogromnega nabora igralk in s tem, kar imamo mislim, da smo naredile odličen turnir. Težko rečem, kaj bo v prihodnosti, bomo videli, kaj bo prinesel čas," je še dejala Grosova.

Slovenke po porazu z Madžarsko niso mogle skriti razočaranja. Foto: Grega Valančič/Sportida

V slovenski reprezentanci je proti Madžarski zadnjič reprezentančni dres oblekla izkušena vratarka Branka Zec. "Že pred turnirjem sem napovedala, da bom končala reprezentančno kariero, zato poraz ob slovesu še toliko bolj boli. Ponosna sem, da sem 18 let igrala za reprezentanco v dobrih in slabih časih. Leta so naredila svoje, čas je za mlade," je po zadnji tekmi v solzah dejala izkušena vratarka.

Vprašaj o nadaljevanju reprezentančne poti pa je tudi pri 34-letni Barbari Lazović, ki se bo o nadaljevanju reprezentančne kariere odločila v prihodnosti.

"Mislim, da smo se po tekmi z Norveško kar malce čustveno izpraznile. Bilo je prisotno razočaranje, ker smo videle, da smo korak od polfinala. Mislim, da to lahko razumemo le mi športniki. Res se je potem težko spet dvigniti na isti nivo, na katerem si bil prej. A na koncu koncev moramo biti vsi skupaj ponosni, jaz sem zelo ponosna na svojo ekipo, čeprav bo vedno ostalo malo grenkega priokusa, ker vemo, da smo bile zelo blizu. A lahko pozitivno gledamo naprej, saj je pred reprezentanco pozitivna prihodnost," je prepričana Lazovićeva.

"Navijači, hvala!"

Zagotovo najlepši del tega evropskega prvenstva je bilo za slovenske reprezentantke v en glas igranje pred domačo publiko, ki je tako v Celju kot v Ljubljani vselej spodbujala slovenske rokometašice. "Res bi se rade zahvalile vsem navijačem, ki so nas prišli spremljati. Bilo je res fenomenalno igrati pred takšno publiko in res so bili naš osmi igralec. Lahko gledamo samo pozitivno naprej. Naredile smo velik preskok iz tistih 16. in 18. mest. Naredile smo res velik uspeh in mislim, da je to za ženski rokomet zelo spodbudno," je še dejala 34-letna slovenska reprezentantka.

"Iskreno lahko priznam, da z dekleti že komaj čakamo naslednjo reprezentančno akcijo," je po koncu prvenstva za slovensko izbrano vrsto dejala Nataša Ljepoja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska reprezentanca je tako kljub porazu na svoji zadnji tekmi presegla svojo najboljšo uvrstitev iz turnirja na Madžarskem 2004, kjer je zasedla deveto mesto. "Pri vsaki izmed nas je zdaj prisotnih ogromno čustev in mešanih občutkov. A vseeno vemo, da smo naredile dober posel, lahko smo ponosne in čez čas bo to samo še zrastlo. Zagotovo smo pokazale, da smo zrastle kot ekipa in da lahko nanizamo dobre tekme. Zagotovo je to en korak in hkrati tudi motiv za naprej," je po tekmi z Madžarsko dejala Tjaša Stanko, s tem pa se je strinjala tudi krožna igralka Nataša Ljepoja.

"Zagotovo še nismo pokazale vsega, kar znamo. Mislim, da je to dobra popotnica za naprej za vse nas. Tudi za naprej lahko obljubim, da bomo delale po najboljših močeh. Iskreno lahko priznam, da z dekleti že komaj čakamo naslednjo reprezentančno akcijo," je dejala 26-letna članica Krima.

Končni vrstni red na EP 2022 1. ?

2. ?

3. ?

4. ?

5. ?

6. ?

7. Nemčija

8. Slovenija

9. Španija

10. Hrvaška

11. Madžarska

12. Romunija

13. Poljska

14. Švica

15. Srbija

16. Severna Makedonija

Slovenija : Madžarska, foto: Grega Valančič/Sportida: