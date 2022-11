Po porazu z Madžarsko konec slovenskih upov o polfinalu

EP v rokometu za ženske 2022 Skupina I (Ljubljana), drugi del Sreda, 16. november:

Madžarska : Slovenija 29:25 (14:14) Dvorana Stožice, gledalcev 4263, sodnici: Merz in Kuttler (obe Nemčija). Slovenija: Zec, Vojnovič, Pandžić, Klemenčič 2, Gros 6 (2), Omoregie 3, Žabjek, Stanko, Mavsar 1, Ljepoja 5, Zulić 2, Varagić, Lazović 2, Svetik 1 (1), Gomilar Zickero, Abina 3. Madžarska: Szikora, Janurik, Füzi-Tovizi 2, Korsos, Albek 1, Debreczeni-Klivinyi 2, Marton 4, Töpfner, Pastor, Vamos 4, Klujber 9 (2), Kascor, Bordas, Kuczora 3 (2), Györi-Lukacs 4, Hornyak. Sedemmetrovke: Slovenija 3 (3), Madžarska 6 (4).

Izključitve: Slovenija 6, Madžarska 4 minute.

Rdeči karton: /.

Kljub zgodnji uri se je tudi danes v Stožicah zbralo 4.263 navijačev, ki so tudi na obračunu z Madžarkami glasno bodrili slovenske rokometašice, tekma v ljubljanski areni se je začela z minuto molka v čast prezgodaj preminuli rokometašici Z'dežele Uli Kos.

Slovenke so proti Madžarski ekspresno odprle strelsko statistiko, kot prva je Slovenijo v vodstvo popeljala Nataša Ljepoja, a je na drugi strani sledil tudi hiter odgovor Madžark. V prvih dveh minutah so kot po tekočem traku padli kar štirje zadetki, na začetku četrte minute pa je Slovenija po uspešno izvedenem protinapadu Nine Zulić prvič na tekmi povedla z dvema zadetkoma prednosti (4:2).

Po nekaj hitrih zadetkih je nato ritem igre le nekoliko padel, v slovenskih vratih je nekajkrat uspešno posredovala tudi Maja Vojnović, v igro Slovenk se je prikradlo tudi nekaj napak, po katerih so Madžarke v osmi minuti izid poravnale na 4:4. Petminutni slovenski strelski mrk je na drugi strani nato vendarle prekinila Tamara Mavsar, a tudi zatem Slovenke niso kazale energije, ki jih je krasila na zadnjih tekmah, v napadu so bile večkrat brez prave ideje, v 14. minuti so nato Madžarke prvič na tekmi povedle (5:6), v 20. minuti je razlika prvič na tekmi narasla na dva zadetka (7:9).

Videno je bilo dovolj za Dragana Adžića, ki je na zapisnikarsko mizo položil zeleni karton in skušal z nekaj napotki dvigniti svoje varovanke. Nato je vendarle nekoliko bolj stekla igra v napadu, a so se začele kazati luknje v obrambi. Madžarke so nato do zaključka prvega polčasa vodile z dvema zadetkoma prednosti, v zadnjih minutah so Slovenke vendarle strnile svoje vrste in do konca prvega dela ujele priključek (14:14). V drugem delu prvega polčasa je nekaj svežine v slovensko izbrano vrsto vnesla Ema Abina, ki je bila s tremi zadetki tudi najboljša strelka Slovenk, pri Madžarski jih je šest dosegla Katrin Gitta Klujber.

Slovenija : Madžarska, foto: Sportida:

Strelski mrk v drugem polčasu

Slovenija tudi na začetku drugega polčasa ni našla rešitve za razpoložene madžarske strelke, ekipi sta ekspresno dosegali zadetek za zadetkom. Po nekaj neuspelih poskusih in napakah v igri je Slovenija nato v deveti minuti drugega polčasa po lepi podaji Barbare Lazović in zadetku Nataše Ljepoje šele prvič po vodstvu s 5:4 znova povedla (20:19).

A sledil je nov velik padec v igri in delni izid Madžarske s 4:0, po katerem so gostje v 13. minuti nadaljevanja prvič na tekmi povedle s tremi zadetki prednosti (23:20). Tudi v nadaljevanju igra Slovenk nikakor ni stekla, Madžarke so na polovici drugega polčasa vodile že s 24:20. V 18. minuti nadaljevanja je devetminutni strelski mrk Slovenk vendarle prekinila Elizabeth Omorgie, a so Madžarke spet hitro odgovorile.

Kljub neprepričljivi predstavi pa so Slovenke v zaključku počasi, a vztrajno topile prednost. Po uspešno izvedeni sedemmetrovki Ane Gros so dobre štiri minute pred koncem prednost Madžark po dolgem času znižale na le dva zadetka (24:26), dobri dve minuti pred koncem pa so imele Slovenke veliko priložnost, da zaostanek znižajo le na gol, a je bila ob strelu neuspešna Barbara Lazović. Madžarke so na koncu brez težav tekmo pripeljale v svojo korist z 29:25. V slovenski izbrani vrsti je bila na začetku

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenke so tako s porazom proti Madžarski zapravile tudi vse teoretične možnosti za napredovanje v polfinale, ki bi bilo sicer ob morebitnem uspehu možno le še v primeru, da bi Hrvaška osvojila vsaj točko proti Švedski in ob zmagi Norveške nad Dansko. Po tekmi je bilo razočaranje Slovenk veliko, nekatere niso mogle skriti solz razočaranja.

"Pred srečanjem je bila v ekipi prava energija, poskušale smo pozabiti tekmo z Norveško. Vedele smo, da moramo to tekmo zmagati, a se ni izšlo. Nismo spoštovale tega, kar smo se dogovorile v obrambi, tudi v napadu smo delali neumne napake. Nekako se nam vse skupaj na žalost ni poklopilo. Res mi je žal, ker bi bil povsem drugačen občutek, če bi zmagale to zadnjo tekmo," je po koncu poklapano dejala kapetanka Ana Gros, ki se sicer od tega turnirja naprej lahko pohvali z nazivom najboljše strelke v zgodovini slovenske izbrane vrste.

