Po porazu z Norveško pod drobnogledom balkanski sodnici

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v ponedeljek na drugi tekmi drugega dela evropskega prvenstva po junaški predstavi na koncu s 23:26 klonila pred Norveško in tako v boju za polfinale ni več odvisna le od sebe. Kljub porazu so bili v slovenskem taboru s prikazanim zelo zadovoljni, tako na slovenski kot norveški strani pa je bilo po koncu nekaj govora tudi o delu sodnic iz Bosne in Hercegovine.

Dobrih devet minut pred koncem tekme z Norveško je Barbara Lazović z golom Slovenijo popeljala v vodstvo z 21:20 in na noge spravila več kot pet tisoč navijačev v dvorani Stožice. A v zaključku so Norvežanke dokazale, zakaj veljajo za najboljšo reprezentanco na svetu, z izkušnjami so tehtnico prevesile na svojo stran in si že zagotovile nastop v polfinalu evropskega prvenstva. Kljub porazu so bili v slovenskem taboru več kot zadovoljni s prikazanim, nekaj grenkega priokusa je pustil le občutek, da so bile Norvežanke v torek zrele za to, da bi jim odščipnili vsaj kakšno točko.

"Res smo si želeli, da bi ta generacija dodala krono na vrh teh predstav, a v letu in pol je to praktično nemogoče doseči proti Norveški, ki je skupaj že 15 let. Res sem ponosen na dekleta in strokovni štab zaradi vsega, kar so dali na tej tekmi, ob tem pa sem zelo hvaležen tudi navijačem, ki so nas dvignili v pomembnih trenutkih. V zadnjih minutah nam je zmanjkalo nekaj svežine, koncentracije in tudi stabilnosti, ki je na drugi strani glavni odraz igre Norvežank v svetovnem rokometu. A ta stabilnost se doseže v letih trdega dela, tega se ne da preskočiti," je takoj po tekmi dejal selektor Slovenije Dragan Adžić.

Dragan Adžić je ponosen na svoje varovanke. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ta je bil zadovoljen, da so se dekleta držala vseh dogovorov iz garderobe. "Ni bilo nobenih presenečenj. Držali smo se čisto vseh dogovorov. To kaže, da smo na pravi poti in da ima Slovenije res kvalitetne igralke, zdaj pa je treba le nadaljevati trdo delo, da ekipa ostane skupaj. Vse je mogoče, tudi igranje na svetovnem prvenstvu, in če se vse poklopi, tudi kvalifikacijah za olimpijske igre," se je v prihodnost zazrl Adžić.

"Ne ukvarjam se s tem, kako igrajo druge reprezentance. Na nas je le, da se zdaj čim bolj pripravimo na tekmo z Madžarsko. Dekleta so željna še ene zmage, ob tem pa se ne ukvarjamo s tem, kako igrajo drugi, ker na to nimamo vpliva in nam le jemlje čas ter energijo. Moje srce je polno radosti po današnjem prizoru, ko so navijači napolnili tribune dvorane Stožice. To je za slovenski ženski rokomet velika stvar," je še dejal Črnogorec na slovenski klopi.

"Dejstvo je, da je treba tekmo v končnico že prej pripeljati z dobrim rezultatom, ne pa da tekmo lovimo v zadnjih minutah," je po koncu med drugim dejala Tamara Mavsar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nekaj govora je bilo po koncu tekme tudi o delu sodniške dvojice iz Bosne in Hercegovine Tatjane Prastalo in Vesne Balvan. Tamari Mavsar sta ob koncu v eni izmed akcij prisodili malce vprašljiv prestop, ob tem so imele Norvežanke na voljo več strelov s sedmih metrov (4:1) in tudi manj izključitev (2:4). "Nerada se sicer ukvarjam s sodniki, a morda glede tistega mojega prestopa - domačinu se v takšnih trenutkih tekme tega ne sodi. A dejstvo je, da je treba tekmo v končnico že prej pripeljati z dobrim rezultatom, ne pa da tekmo lovimo v zadnjih minutah. Ne glede na to, da zdaj nismo več odvisne samo od samih sebe, se moramo osredotočiti na to zadnjo tekmo," je dejala Mavsarjeva.

Ob sodniško delo pa se je obregnila tudi Barbara Lazović. "Seveda smo razočarane, a ni še konec. Prvič smo imele možnost, da premagamo Norveško, a se ni izšlo. Vesela sem, ker smo na tej tekmi dokazale, da se lahko merimo čisto z vsakim tekmecem. Sodnici nista bili ravno na naši strani, naši Balkanki bi lahko bili malce bolj prizanesljivi," je dejala Lazovićeva.

Norveška je že v polfinalu. Foto: Grega Valančič/Sportida

O sodniškem delu pa so se razgovorili tudi v norveškem taboru, v katerem so se obregnili ob domnevno počasno igro Slovenk, ki je na trenutke povsem zaustavila hitri norveški vlak. "To je frustrirajoče, še bolj frustrirajoče pa je to, da jim sodniki dovolijo, da igrajo tako počasi na dolge napade. Res smo morale ohranjati veliko osredotočenost, ker je bilo to res težavno. Škoda je, da jim je to dovoljeno," je med drugim po koncu dejala z desetimi zadetki najboljša strelka tekme Henny Ella Reistad.

Odlični slovenski vratarki

Še bolj frustrirajoči pa sta bili za Norvežanke zagotovo slovenski vratarki Amra Pandžić, ki je v prvem polčasu zaustavila nekaj poskusov protinapadov svetovnih prvakinj, ter Maja Vojnovič, ki je v drugem polčasu naravnost zablestela in na tekmi zbrala več obramb, kot jih je prej na celotnem prvenstvu.

"Tekma bi se lahko končala tudi drugače, na koncu je res malce zmanjkalo. Žal mi je, da nam ni uspelo priti vsaj do kakšne točke, ker bi nam res veliko pomenila, a je, kar je. Norvežanke so res hitre, izkoristijo vsako luknjo v obrambi in tu je mogoče malce težje za vratarko, ker moraš biti osredotočen v prav vsakem trenutku. Že pred tekmo se nismo obremenjevale s tem, da gre za Norveško, reprezentanco, ki je osvojila že vse mogoče, in da so to igralke vrhunskega kova, a le še nasprotnik, ki nam stoji na poti do sanj," je po koncu dejala Pandžićeva.

Amra Pandžić je v prvem polčasu ustavila tri protinapade Norvežank. Foto: Grega Valančič/Sportida

Upanje še ni ugasnilo

Dobro delo sta tudi tokrat opravili slovenski krožni igralki Nataša Ljepoja in Valentina Klemenčič. "Na koncu smo bile malo premalo zbrane. Tudi z mojo izključitvijo na koncu je potem nekoliko zmanjkalo moči, a tako je. Res smo razočarane. V tekmo smo šle z mislijo na zmago in res smo bile samozavestne, ne glede na to, kako renomiran nasprotnik so Norvežanke. Že pred tekmo smo se dogovorile, da se bomo borile do konca, ne glede na to, kaj bo pisalo na semaforju. Norvežankam smo poskušale preprečiti to hitro igro, ki jo gojijo vsako tekmo, na katerih ves čas dosegajo več kot 30 zadetkov. Tokrat jim to ni uspelo, mislim, da smo jim dobro parirale in preprečevale hitro igro s protinapadi," je bila zadovoljna Klemenčičeva.

V Stožicah se je zbralo 5.648 navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Proti Norvežankam res ni lahko igrati, ekipa je res zvezdniška, imajo ogromno dobrih igralk. Zelo so hitre, večino časa smo jih uspešno zaustavljale, a na koncu je bilo to premalo. Vsako tekmo si lahko kaj očitamo, a mislim, da smo dale res vse od sebe. Zdaj lahko le upamo, da bo šlo vse po naših načrtih," je sklenila strelka treh slovenskih zadetkov.

Upanje za uvrstitev v polfinale tako še tli, a le ob predpogoju, da Slovenija najprej v zadnjem krogu premaga Madžarke, ob tem pa bi se morali ugodno razplesti tudi preostali dve tekmi v skupini. Slovenija bi ob morebitni zmagi napredovala le ob porazu Danske proti Norveški in remiju ali porazu Švedske proti Hrvaški. V tem primeru bi se Slovenija po številu točk izenačila z Dansko, a je v prednosti zaradi zmage v skupinskem delu v Celju z 28:26.

