Hrabre Slovenke za las prekratke proti najboljši reprezentanci sveta

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na svoji drugi tekmi drugega dela evropskega prvenstva po izjemnem boju in izenačeni tekmi na koncu s 23:26 (15:16) klonila proti favoriziranim Norvežankam, sicer osemkratnim evropskim, štirikratnim svetovnim in dvakratnim olimpijskim prvakinjam. Slovenke, ki sicer teoretično še niso izgubile vseh možnosti za uvrstitev v polfinale, v sredo ob 15.30 čaka še obračun z Madžarsko.

Norveška : Slovenija 26:23 (16:15) Arena Stožice, gledalcev 5.648, sodnici: Praštalo in Balvan (obe BiH) Slovenija: Zec, Vojnovič, Pandžić, Klemenčič 3, Novak, Gros 5, Omoregie 3, Žabjek, Stanko, Mavsar 3 (1), Ljepoja 4, Zulić 2, Varagić 1, Lazović 2, Svetik, Gomilar Zickero Norveška: Solberg, Lunde, Arntzen, Valle Dahl, Aardahl 1, Skogrand, Mork 6 (4), Oftedal 4, Larsen 1, Breistol 1, Ingstad 1, Reistad 10, Naes Andersen, Wollik 2, Rushfeldt Sedemmetrovke: Slovenija 1 (1), Norveška 4 (4)

Izključitve: Slovenija osem minut, Norveška štiri minute

Slovenke so poslastico proti favoriziranim Norvežankam odigrale na krilih odličnega vzdušja, v Stožicah se je zbral 5.648 navijačev, kar je še več kot na tekmi s Hrvaško, s čimer je tako spet padel nov rekord v številu navijačev na tekmah ženskega rokometa v Sloveniji. Po drugem porazu na turnirju, pred tem so klonile še proti Švedinjam, zato pa so premagale Danke, Srbkinje in Hrvatice, se njihove sanje o najbolj prestižnih tekmah na prvem evropskem prvenstvu v treh državah še niso povsem končale, a so odvisne tudi od razpletov drugih dvobojev v ljubljanski skupini I, v primeru zmage nad Norveško pa bi imele Slovenke vse v svojih rokah. Še kako pa so še vedno žive možnosti, da Slovenke izboljšajo najboljšo uvrstitev Slovenije na evropskih prvenstvih, ki je deveto mesto iz leta 2004.

Slovenke so obračun proti osemkratnim evropskim prvakinjam začele v obrambi v postavi Tamara Mavsar, Elizabeth Omoregie, Nataša Ljepoja, Nina Žabjek, Nina Zulič in Tija Gomilar-Zickero, v vratih pa je tekmo odprla na zadnjih dveh tekmah izjemna Amra Pandžić. Tudi ta obračun so Slovenke na krilih navijačev začele z odločno in agresivno igro obrambe, hitro so pokazale, da se ne bojijo favoriziranih nasprotnic, ki imajo sicer med drugim v svoji vitrini dva olimpijska naslova.

Gostiteljice je v vodstvo z 1:0 popeljala Nataša Ljepoja. Zatem so prvi gol po izključitvi Ljepoje dosegle tudi Norvežanke. Slovenke so tudi v nadaljevanju navduševale glasne navijače v Stožicah, v deveti minuti so po protinapadu in lobu Tamare Mavsar prvič na tekmi povedle z dvema zadetkoma prednosti (5:3), po naslednji odlični obrambi pa je v deseti minuti za 6:3 zadela še Elizabeth Omoregie. To je bil prvi alarm za norveškega selektorja Thorirja Hergeirssona, ki je z minuto odmora skušal ustaviti nalet poletnih Slovenk. Zatem so Norvežanke le prišle do novega zadetka. Slovenija je imela v prvem polčasu spet izjemno pomoč v vratih, ob treh poskusih protinapadov Norvežank v prvem polčasu se je vselej izkazala neutrudna Amra Pandžić.

Ana Gros je že v prvem polčasu dosegla nov rekord v doseženih golih za slovensko reprezentanco. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rekordna Ana Gros

Po atomskem začetku je sledil manjši padec v igri Slovenk in nekaj napak, po katerem so Norvežanke z delnim izidom 3:0 v 14. minuti izenačile na 6:6. Zasedbi Dragana Adžića se je tudi v nadaljevanju v napadu pripetilo nekaj nepotrebnih napak, ob tem pa je nekoliko popustila tudi do tedaj jeklena obramba, nakar so Norvežanke v 20. minuti prvič na tekmi povedle (9:8). Kljub temu so Slovenke držale stik s favoriziranimi nasprotnicami, v 27. minuti je za 13:13 svoj 687. zadetek v reprezentančnem dresu dosegla Ana Gros, s čimer je postala najboljša strelka slovenske reprezentance vseh časov, potem ko je preskočila dosežek Tanje Oder (686). Domačim rokometašicam so v zaključku nekoliko pošle moči, Norvežanke so v zadnji minuti prvega polčasa prvič na tekmi povedle z dvema zadetkoma prednosti (16:14), a je tik pred koncem prvega polčasa je svoj tretji zadetek na tekmi za 15:16 dosegla Elizabeth Omoregie in s tem postavila izid prvega dela.

V drugem polčasu blestela Maja Vojnovič

Takoj na uvodu v drugi polčas so Slovenke zapravile dve priložnosti za izenačenje, a se je na drugi strani dvakrat z obrambama izkazala Maja Vojnovič, ki je na polovici prvega polčasa zamenjala Amro Pandžić. Drugi polčas je po enakem scenariju kot prvega z golom za 16:16 po treh minutah odprla Nataša Ljepoja. Slovenke so tudi drugi polčas odprle z jekleno obrambo, po izkoriščeni sedemmetrovki Tamare Mavsar pa je Slovenija spet povedla (17:16). Na drugi strani je zatem prvi gol v drugem polčasu za Norveško s sedmih metrov šele v osmi minuti nadaljevanja dosegla Nora Mork.

Maja Vojnovič je bila v drugem polčasu izjemna. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če kaj, se je na tekmi z Norveško še enkrat več dokazalo, da ima Slovenija naravnost izvrstne vratarke, v drugem polčasu je vrata v najbolj pomembnih trenutkih zaklenila Maja Vojnovič, česar pa v napadu niso znale izkoristiti njene soigralke, ki so imele pri vodstvu z 19:18 nekajkrat napad za prednost, a je na drugi strani v golu blestela tudi izkušena 42-letna Katrine Lunde. Strelski post Slovenk je v 19. minuti z zadetkom prekinila Alja Varagić, ki je Slovenijo dobrih enajst minut pred koncem popeljala v vodstvo z 20:19.

Na parketu v razgretih Stožicah je postajalo vse bolj vroče. Slabe štiri minute pred koncem je Slovenija po bombi Ane Gros izenačila na 23:23. A zatem so znova sledile minute Norvežank, ki so bile v zaključku nekoliko bolj zbrane, izkoristile so nekaj napak Slovenk in prišle do zmage s 26:23. Kljub porazu pa so si Slovenke za svojo predstavo prislužile stoječe ovacije in aplavz s tribun Stožic.

Tamara Mavsar je tokrat dosegla tri zadetke. Foto: Grega Valančič/Sportida

V slovenski izbrani vrsti je bila na koncu s petimi zadetki najučinkovitejša rekorderka Ana Gros. "Očitati si nimamo kaj, a žal nam je lahko samo zato, da morda ne bomo več imele takšne priložnosti kot smo je imele danes, pred takšnimi navijači. Ne glede vse pa smo lahko ponosne na našo predstavo," je po koncu tekme dejala slovenska kapetanka.

Da je bil to kljub poraza izjemen obraz slovenskih rokometašic, se je po koncu strinjala tudi Tamara Mavsar. "Mislim, da moramo biti v prvi vrsti predvsem ponosne nase, da je kljub temu, da je to že naša peta tekma na prvenstvu, pokazale izvrstno igro. Žal se je na koncu zgodilo tistih nekaj črnih minut, ko nismo zadele. Maja je zbirala obrambe, tega pa nismo znale izkoristiti. A gre za izkušeno reprezentanco Norveške, ki je odigrala že nešteto takih tekem, mi žal ne in mislim, da je to na koncu prevesilo tehtnico v njihovo korist," je v prvem komentarju po tekmi dejala Mavsarjeva.

Reistad 10; Gros 5, Ljepoja 4, Klemenčič, Omoregie in Mavsar 3, Zulić in Lazović 2 ... 20.30 Madžarska - Švedska Lestvica:

1. Norveška 4 tekme - 8 točk

2. Danska 4 - 6

3. Slovenija 4 - 4

4. Švedska 3 - 2

5. Hrvaška 4 - 2

6. Madžarska 3 - 0 V polfinale napredujeta prvi dve reprezentanci, tretjeuvrščena ekipa pa bo igrala za peto mesto.

