Srbske obtožbe o domnevnem slovenskem snemanju treninga Srbkinj , po katerih je naš tabor prejel opomin Evropske rokometne zveze (EHF), niso obšle niti drugih sodelujočih reprezentanc na evropskem prvenstvu. Oglasile so se naslednje tekmice Slovenk, branilke naslova Norvežanke, in dogajanje označile za cirkus.

Vodstvo slovenske ženske rokometne reprezentance se je na obtožbe o domnevnem snemanju treninga Srbkinj odzvalo s pojasnilom, "da ni šlo za nikakršno nepooblaščeno snemanje treninga srbske reprezentance". "V času, ko je slovenska ženska rokometna reprezentanca trenirala v dvorani Tri lilije, je ena izmed članic slovenske reprezentance praznovala rojstni dan, preostale članice pa so ji ta dan pripravile presenečenje, kar so želele tudi posneti. Po rojstnodnevnem presenečenju je slovenska reprezentanca nadaljevala pripravljalni trening," so pri Rokometni zvezi Slovenije pojasnili dogajanje in zanikali vohunjenje.

Slovenke so po obtožbah prejele opomin Evropske rokometne zveze (EHF), svojo pot na domačem EP pa nadaljevale s pomembno četrtkovo zmago nad Hrvaticami.

Norveške kritike

Njihova naslednja tekmica bo v ponedeljek Norveška, v taboru katere težko verjamejo slovenski razlagi. Aktualne evropske in svetovne prvakinje so se ostro odzvale na domnevne slovenske kršitve pred tekmo s Srbijo. "Povsem nezaslišano. Očitno tu ni nobenega fair playa. Nikoli si nisem mislila, da bom čemu takemu priča prav na prvenstvu," je v četrtek za nrk.no dejala Stine Skogrand.

Ob tem je poudarila, da se s klubom Herning-Ikast na tekmice taktično pripravljajo še pred odhodom na gostovanje v svoji dvorani, a prvenstvo je povsem drugačno tekmovanje, na katerem to ni mogoče.

Kritičen je bil tudi trener vratark Skandinavk Mats Olsson. Foto: Guliverimage

"Ko nekdo zavestno posega po takih metodah, prekorači mejo"

Kritičen je bil tudi trener vratark ene glavnih favoritinj za vrh na prvenstvu stare celine Mats Olsson. "Ko nekdo zavestno in voljno posega po takšnih metodah, je prekoračil mejo. Poskušali so prikriti stvari. To ni poštena igra," meni 62-letni švedski strokovnjak.

Izkušena Skandinavka Maren Nyland Aardahl je celotno dogajanje za norveški medij opisala z besedo cirkus in dodala: "Počnejo veliko čudnih stvari, me pa le igramo rokomet in smo poštene." "Sama tega še nisem doživela, sem pa že slišala zgodbe o snemanju treningov. Ekipa mora do zmage znati priti brez vohunjenja," pa je dogajanje v Laškem komentirala Henny Reistad.

Norvežanke, ki so prvi skupinski del opravile s tremi suverenimi zmagami in napredovale z maksimalnimi štirimi točkami, bodo prvo tekmo drugega dela odigrale v soboto, v ponedeljek pa se bodo pomerile s Slovenkami. Foto: Guliverimage

Napredovale brez praske

Norvežanke so prvi skupinski del končale s tremi zanesljivimi zmagami, vse tekmice so odpravile z vsaj devetimi goli, in v drugi del odnesle maksimalne štiri točke.

Prva tekma nadaljevanja jih čaka v soboto, ko se bodo za novi točki potegovale na skandinavskem obračunu s Švedsko, v ponedeljek pa jim bodo v Stožicah nasproti stale varovanke Dragana Adžića.