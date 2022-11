Izjemne Slovenke do velike zmage nad Hrvaško

Slovenska ženska rokometna reprezentanca na evropskem prvenstvu nadaljuje izjemne predstave! Slovenke so na prvi tekmi drugega dela v Stožicah z izjemno borbeno predstavo in na krilih izjemne predstave vratarke Amre Pandžić s 26:18 (13:12) na kolena spravile Hrvatice in prišle do izjemno pomembnih dveh točk. Varovanke Dragana Adžića naslednja preizkušnja čaka v ponedeljek, ko se bodo v Ljubljani pomerile z Norveško.

EP v rokometu za ženske 2022 Skupina I (Ljubljana), drugi del, 1. krog Četrtek, 10. november:

Hrvaška : Slovenija 18:26 (12:13) Arena Stožice, gledalcev 4126, sodnika: Metalari in Nikolovski (oba Severna Makedonija) Hrvaška: Kapitanović, Pijević, P. Posavec 1, Krsnik, S. Posavec 2, L. Kalaus, D. Kalaus, Ježić 1, Japundža 1, Pavlović 2 (1), Burić, Šimara, Debelić 3, Petika, Blažević 5 (1), Prkačin 1 Slovenija: Zec, Vojnovič, Pandžić, Klemenčič 3, Novak 1 (1), Gros 7 (2), Omoregie 2, Žabjek, Stanko 1, Mavsar 4, Ljepoja 5, Zulić 1, Varagić 1, Lazović 1, Svetik, Gomilar Zickero Sedemmetrovke: Hrvaška 3 (2), Slovenija 6 (3)

Izključitve: Hrvaška 4, Slovenija 4 minute

Slovenske rokometašice so na najlepši način odprle drugi del evropskega prvenstva v Stožicah. Varovanke Dragana Adžića so pokazale izjemno timsko igro in dokazale, da jih ne more zaustaviti niti škandal oziroma opomin, ki so si ga od EHF zaradi snemanja Srbije v Celju prislužili v slovenski izbrani vrsti. V Ljubljani je po odličnem drugem polčasu, ki so ga Slovenke dobile s kar 13:6, padla Hrvaška, Slovenke pa so tako prišle do dragocenih dveh točk. Tekmo v Stožicah si je ogledalo 4.126 navijačev, kar je rekord na tekmah ženskih rokometnih ekip v Sloveniji.

Slovenke so svoj prvi obračun v Stožicah v napadu začele v postavi Amra Pandžić, Elizabeth Omoregie, Nina Zulić, Ana Gros, Tamara Mavsar, Alja Varagić in Nataša Ljepoja. Z izjemnima zadetkoma iz zunanje linije je strelsko statistiko na tekmi odprla kapetanka Ana Gros, ki je Slovenijo hitro popeljala do vodstva z 2:0. V prvih minutah je svoja vrata zaklenila izjemna Amra Pandžić, ki je tako predstavo proti Srbiji v Celju prenesla tudi v Ljubljano, Slovenijo pa je v peti minuti po protinapadu v vodstvu s 3:0 popeljala Tamara Mavsar. V prvih minutah je izjemno delovala tudi slovenska obramba, Slovenija pa je po šestih minutah vodila že s 4:0, kar je bil prvi alarm za hrvaškega selektorja Nenada Šoštarića.

Slovenke so prikazale novo borbeno predstavo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hrvatice so zatem le strnile svoje vrste in izid ekspresno znižale na 2:4, v nadaljevanju pa so se v 12. minuti povsem približale Slovenkam (5:6), ki so se jim po odličnem začetku v igro prikradle nekatere nepotrebne napake. V 15. minuti so Hrvatice prvič na tekmi izenačile (7:7), štiri minute pozneje pa so po zares neprepričljivi igri Slovenk in zadetku Valentine Blažević, ki je v prvem polčasu dosegla pet golov, prvič na tekmi povedle (8:7).

V nadaljevanju prvega polčasa so gledalci v Stožicah spremljali zelo trd in izenačen boj z obeh strani, pomembnost tekme pa se je na obeh straneh kazala v zapravljenih številnih priložnosti. Slovenke so ravno ob koncu prvega polčasa po zadetku Valentine Klemenčič prvič po rezultatu 8:7 znova povedle in na odmor odšle s prednostjo 13:12. V slovenski izbrani vrsti je bila v prvem polčasu s štirimi zadetki najučinkovitejša Ana Gros.

Slovenski juriš v drugem polčasu

Slovenke so drugi polčas odprle še po bolj sanjskem scenariju kot prvega. Zasedba Dragana Adžića je v prvih minutah drugega polčasa ob granitni obrambi ter izkoriščeni sedemmetrovki Ane Gros in zadetku Nine Zulić hitro spet povedla s +3 (15:12). Z odlično energijo v igri, tej so dodatno botrovali tudi glasni navijači v dvorani Stožice, so Slovenke tudi nadaljevale, v 11. minuti nadaljevanja pa so po golu Nataše Ljepoje prednost povišale na +4 (17:13). Velikanski prispevek k novemu visokemu vodstvu Slovenk je tako kot v prvem delu prinesla Amra Pandžić, ki je bila nerešljiva uganka za hrvaške strelke.

Slovenke so v svoji četrti tekmi prvenstva dosegle tretjo zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenke so v drugem polčasu naravnost blestele, o čemer priča tudi podatek, da je Hrvaška v dobrih 18 minutah drugega dela dosegla le en zadetek. Po prvem zadetku v šesti minuti drugega polčasa je sledil skoraj 13-minutni strelski post, v katerem je Slovenija povedla z 20:13, s tem pa je bila hrvaška ladja tudi dokončno potopljena. Slovenija je bila namreč tudi ob koncu tekme razred zase in je brez težav obdržala visoko prednost, ki se je na koncu prelevila v veliko zmago (26:18) in dve pomembni točki. Slovenske rokometašice so tako v svojem prvem nastopu v drugem delu zaključnega turnirja stare celine po dolgih 18 letih naredile pomemben korak k uvrstitvi na najprestižnejše tekme.

V slovenskem taboru je bila na koncu najučinkovitejša Ana Gros s sedmimi goli. Nataša Ljepoja je prispevala pet, Tamara Mavsar pa štiri zadetke. Izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića zdaj v ponedeljek (18.00) čaka obračun z Norvežankami, dva dni pozneje pa še z Madžarkami (15.30).

Amra Pandžić je proti Hrvaški blestela v vratih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ena izmed slovenskih junakinj danes je bila zagotovo vratarka Amra Pandžić, ki je predvsem v drugem polčasu zaklenila svoja vrata. "Čustveno. S to besedo lahko opišem današnjo zmago. Najlepše je zmagati doma. Res sem ponosna na svoje igralke, na vso ekipo. V drugem polčasu iskreno sploh nisem posvečala pozornosti semaforju, šla sem napad za napadom. Samo opazovala sem svoje soigralke, ki so naredile velikanski del v obrambi, zato so meni potem ostali samo še 'lahki' streli. Naravnost fantastično je igrati pred domačim občinstvom. Tega res ni mogoče opisati. Res je vse skupaj zelo čustveno in vse navijače, ki bi to radi doživeli z nami, vabim, da se nam pridružijo na naslednjih tekmah," je po koncu tekme dejala slovenska vratarka.

Slovenke bodo imele zdaj pred naslednjo tekmo nekaj dni počitka. "Iskreno, ne gledamo daleč naprej, zdaj se že res ponavljamo, a gremo le tekmo za tekmo, na koncu pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," je še dejala Pandžićeva.

