Črna gora in Francija v drugi del brez poraza

Na evropskem prvenstvu v rokometu za ženske so se iz skupine C v drugi del tekmovanja uvrstile neporažena Francija, Nizozemska in Romunija, iz skupine D pa neporažena Črna gora, Španija in Nemčija.

V Skopju je bila tekma dneva na sporedu že ob 18. uri, ko je Romunija visoko z 31:21 premagala Severno Makedonijo in si priigrala napredovanje. Obračun olimpijskih prvakinj Francije in nekdanjih svetovnih prvakinj Nizozemske so dobile Francozinje s 26:24 in napredovale v drugi del s štirimi točkami, Nizozemke imajo dve.

V Podgorici so Črnogorke premagale Poljakinje s 26:23 in imajo prav tako še vedno poln izkupiček.

Dramatično pa je bilo na večerni tekmi med Španijo in Nemčijo. Nemkam bi za zanesljivo napredovanje zadostovala že točka, za Španijo, ki je izgubila s Poljsko, je štela le zmaga.

Na koncu so rokometašice z Iberskega polotoka slavile s 23:21, kar pa je ustrezalo tudi Nemkam, ki so v krogu treh ekip s po eno zmago imele za gol boljši izkupiček od Poljakinj. Pred tem je Nemkam kazalo slabo, saj so v končnici zaostajale že z 22:18, na koncu pa z veliko sreče napredovale.

V torek so predtekmovanje končale ekipe v skupinah A in B. Ob Sloveniji sta to iz skupine B v Celju še Danska in Švedska, v skupini A bodo v Ljubljani ostale Norveška, Hrvaška in Madžarska.

Slovenija bo prvo tekmo glavnega dela prvenstva odigrala v četrtek ob 18.00 uri v Stožicah proti Hrvaški.