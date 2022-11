Slovenke po drami do velike zmage in napredovanja!

Slovenke so ugnale Srbijo in si zagotovile napredovanje v drugi del EP.

Slovenke so ugnale Srbijo in si zagotovile napredovanje v drugi del EP. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na tekmi tretjega kroga skupinskega dela evropskega prvenstva po preobratu v drugem polčasu v dvorani Zlatorog s 27:24 (13:15) prišla do velike zmage nad Srbijo in si zagotovila nastop v drugem delu prvenstva, ki ga gostijo Slovenija, Črna gora in Severna Makedonija. V večerni tekmi je Danska s 25:23 premagala Švedsko, tako so Švedska, Danska in Slovenija vse prvi del tekmovanja končale s po dvema zmagama in porazom.

EP v rokometu za ženske 2022 Skupina B (Celje), 3. krog Torek, 8. november:

Slovenija : Srbija 27:24 (13:15) Dvorana Zlatorog, gledalcev 3023, sodnici: Merz in Kuttler (obe Nemčija).

Slovenija: Zec, Vojnovič, Pandžić, Klemenčič, Gros 5, Omoregie 6, Žabjek, Stanko 2, Mavsar 2 (2), Ljepoja 3, Zulić 2, Varagić 2, Lazović, Svetik, Gomilar Zickero 4, E. Abina 1 Srbija: Risović, Graovac, Radoslavljević 6, Majkić 1, Bogojević, Lavko 2, Cetković, Nuković, Janjušević 3, Kojić 2, Stamenić, Lovrić, Bojičić, Stoiljković 4, Liščević 4, Petrović 1 Sedemmetrovke: Slovenija 2 (2), Srbija 2 (2)

Izključitve: Slovenija 12, Srbija 8 minut

Rdeči karton: Bojičić (56.)

Slovenske rokometašice so uspešno prestale prvi pravi psihološki preizkus na turnirju. Potem ko so na uvodnih dveh tekmah proti favoriziranim tekmicam lahko igrale povsem brez pritiska, je bilo na tekmi s Srbijo na kocki veliko več. Slovenke so z zmago nad Srbijo, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Uroš Bregar, v drugi del, ki ga bodo med 10. in 16. novembrom gostile Stožice, prenesle dve točki.

Težave v prvem polčasu

A naloga v Zlatorogu, kjer se je zbralo malo več kot tri tisoč navijačev, je bila vse prej kot lahka. Slovenke, ki bi jim za napredovanje zadostoval že remi, so odločilno tekmo skupinskega dela začele visoko motivirane in odločene, da ne bodo ponovile napak iz prejšnjih velikih tekmovanj, ko so večkrat pokleknile na najpomembnejših obračunih. A v prvem polčasu se je pokazala trema, ki jo prinašajo takšne tekme, Slovenkam pa je manjkala tudi energija, ki jih je krasila na obračunu z Dansko in v prvem polčasu srečanja s Švedsko. Če je sicer obramba v nekaj prvih minutah delovala kot dobro naoljen stroj, pa se je pomembnost srečanja pokazala v napadu, kjer so Slovenke zapravljale velike priložnosti. V sedmi minuti je Slovenija ob zaostanku z 1:2 prvič na obračunu zaigrala z igralko manj, potem ko je bila izključena Nina Žabjek.

Tudi v nadaljevanju so glasni navijači v dvorani Zlatorog spremljali trd boj obeh strani, ekipi pa sta dosegali zadetek za zadetkom. Srbija je nato v 12. minuti po nekaj napakah Slovenk in zadetku Sanje Radosavljević prvič povedla z dvema goloma prednosti. Varovanke Dragana Adžića so v primerjavi s prvimi minutami nekaj nepotrebnih napak naredile tudi v obrambi, kar je bil prvi alarm za črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi, ki je v 16. minuti vzel prvo minuto odmora. A niti to ni prebudilo slovenskih deklet, ki so v 18. minuti zaostajale že s 7:11.

Ana Gros je v prvem polčasu dosegla tri gole. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gostiteljice so nato ob podpori navijačev le povezale nekaj dobrih potez, nekaj izjemno pomembnih obramb je zbrala tudi Amra Pandžić, Slovenija pa je v 28. minuti po dveh zaporednih zadetkih Tjaše Stanko izenačila na 13.13. A ob koncu prvega polčasa je sledilo nekaj napak na slovenski strani, kar je pomenilo, da so se na odmor s prednostjo 15:13 podale Srbkinje. V slovenski izbrani vrsti je Ana Gros v prvem polčasu dosegla tri zadetke.

Prebujenje v drugem polčasu

Gostiteljice so v drugi polčas odločile z novo energijo, ki je napovedala boljše čase. Čeprav je Srbija povedla s 16:13, pa je sledil odgovor Slovenije z delnim izidom 5:0, po katerem je Slovenija najprej v deveti minuti drugega polčasa po pravi "bombi" kapetanke Ane Gros prvič na tekmi povedla (17:16), v naslednjem napadu pa je za prvo prednost z dvema zadetkoma prednosti zadela še Tija Gomilar Zickero. Slovenke so tudi v nadaljevanju držale vse niti igre v svojih rokah, vodstva pa do konca tekme niso več izpustile iz svojih rok. V 23. minuti drugega polčasa so Slovenke po uspešno izvedeni sedemmetrovki Tamare Mavsar prvič na srečanju povedle s tremi zadetki prednosti (24:21).

Elizabeth Omoregie je bila s šestimi zadetki najboljša strelka Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dobrih šest minut pred koncem je selektor Srbije Bregar z zadnjo minuto odmora še poskušal prebuditi svoje varovanke in ustaviti nalet bojevitih Slovenk, a so varovanke Dragana Adžića prednost še poviševale, s preudarno igro pa so obračun brez večjih pretresov pripeljale v svojo korist in prišle do svoje druge zmage na prvenstvu. Z zmago so v žep pospravile tudi vozovnico za napredovanje in "karto" za Ljubljano, kjer bodo igrale v drugem delu prvenstva, s tem pa so Slovenke izpolnile tudi glavni cilj, ki so si ga zastavile pred tem prvenstvom.

Najboljša strelka Slovenije je bila na koncu s šestimi zadetki Elizabeth Omoregie, Ana Gros jih je prispevala pet, Tija Gomilar Zickero pa štiri.

Tjaša Stanko je tokrat dosegla dva zadetka. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ta zmaga je dokaz, kako močni sta naša želja in borba ter da se nikoli ne predamo. Res sem zelo ponosna na vso ekipo, da nam je uspelo in da smo si priborile napredovanje. Težko rečem, da smo bile v prvem polčasu nervozne, ker vsi vemo, kaj lahko pomeni ena žoga. Mislim, da smo na koncu dobro izpeljale tekmo in da je zmaga zasluženo naša. Med polčasom smo se dogovorile, da moramo le vztrajati in da se bo rezultat zagotovo na koncu prevesil v našo korist, če se bomo držale tega, kar smo se dogovorili," je v prvem komentarju po zmagi in zagotovljenem napredovanju povedala Tjaša Stanko, ki je tokrat dosegla dva gola.

"Ne vem, ali se navijačem lahko zahvalimo, da so pripravili takšno atmosfero. Vse smo prvič igrale pred takšnim domačim občinstvom. Izpolnile smo prvi cilj, ki smo si ga zastavile pred tem prvenstvom, ob tem v drugi del nesemo še dve točki, kar je zagotovo dodatna prednost. Res lahko rečem, da se mi vsakič, ko pomislim na vzdušje v dvorani, naježi koža. Ob tem bi rada vse navijače lepo povabila tudi v Ljubljano, saj jih bomo res potrebovale," je še povedala Tjaša Stanko.

Slovenija : Srbija, foto Grega Valančič/Sportida:

Sledi selitev v Stožice

Na evropskem prvenstvu so ekipe v skupinah A in B končale predtekmovanje in znana je šesterica ekip, ki bo drugi del prvenstva nadaljevala v Ljubljani. Ob Sloveniji sta to iz skupine B v Celju še Danska in Švedska, v skupini A bodo v Ljubljani ostale Norveška, Hrvaška in Madžarska.