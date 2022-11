Črnogorke ostajajo nepremagane, Makedonke visoko izgubile

Na evropskem prvenstvu v rokometu za ženske so bile v ponedeljek odigrane tekme drugega kroga v skupinah C in D. V Podgorici ostaja neporažena gostiteljica Črna gora, ki je z 29:25 premagala Nemčijo. Manj uspešne so gostiteljice skupine C, Makedonke so namreč še drugič izgubile, z Nizozemsko s kar 15:30.

Napredovanje že po dveh krogih so si z drugimi zmagami zagotovile Nizozemska, Francija in Črna gora.

V Skopju na prvi tekmi ni bilo veliko dvomov o zmagovalkah, saj so gostiteljice proti Nizozemski klonile s 15:30. Domača ekipa je tako postavila neslaven rekord po najmanjšem številu doseženih golov na EP po dveh tekmah (le 29), Nizozemska pa je na krilih Inger Smits s sedmimi in Debbie Bont s šestimi goli prišla do druge zmage. V večerni tekmi skupine C je Francija visoko premagala Romunijo in prav tako dosegla drugo zmago ter si tudi zagotovila napredovanje. Na koncu je bil izid 35:21, največ golov, šest, je za Francijo dosegla Estelle Nze Minko.

V Podgorici so Nemke občutile peklensko vzdušje polne dvorane Morača, ki je dvignilo domače rokometašice. Te so slavile z 29:25, največ golov, devet, je dosegla Djurdjina Jauković, pri Nemkah sta jih Alina Grijseels in Emily Bölk prispevali po sedem. Zvečer sta igrali še Španija in Poljska. Slednja je ob koncu poskrbela za preobrat, z delnim izidom 6:0 prišla do vodstva in do tesne zmage z 22:21. Na ta način drugi potnik za napredovanje iz te skupine še ni znan, a so v najslabšem položaju Španke, ki so po dveh krogih še brez zmage.

Slovenske rokometašice, ki igrajo v skupini B v Celju, imajo zmago proti Danski in poraz s Švedsko, v torek ob 18.00 pa se bodo pomerile s Srbijo.