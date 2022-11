Proti Švedinjam ni šlo, Slovenke izgubile z enajstimi goli razlike

Slovenke so doživele prvi poraz na letošnjem EP, Švedinje so bile boljše s 33:22.

Slovenke so doživele prvi poraz na letošnjem EP, Švedinje so bile boljše s 33:22. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na najboljši možni način odprla evropsko prvenstvo v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Na uvodni tekmi skupinskega dela je v petek na kolena položila rokometno velesilo iz Danske, a tega ni uspela ponoviti na drugi tekmi prvenstva, ko se je v dvorani Zlatorog pomerila s Švedsko. Skandinavke so zmagale s 33:22.

Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić v primerjavi s prvim dvobojem z Dankami ni spreminjal svojega kadra, v ogenj je poslal nespremenjeno zasedbo. V uvodno postavo je uvrstil vratarko Amro Pandžić, krilni igralki Tamaro Mavsar in Aljo Varagić, zunanje igralke Elizabeth Omoregie, Nino Zulić in Ano Gros ter krožno napadalko Natašo Ljepoja.

Slovenija je v uvodnih minutah imela predvsem težave v napadu, nikakor ni našla načina, da bi prebila granitno švedsko obrambo 6-0. A tudi po zaostanku 0:3 jo ni zajela panika, prvi gol je prek Zulićeve dosegla v začetku sedme minute, potem ko je imela igralko manj na igrišču po izključitvi Grosove, po novem zadetku Zulićeve in Ljepoje pa jo v 10. minuti tudi ujela in izenačila na 3:3.

A Švedinje, ki so v primerjavi z Dankami prikazale veliko hitrejšo igro, so znova udarile z vsemi silami, v naslednjih dveh minutah so naredile delni izid 3:0, zaostanek Slovenk pa je znova narasel na tri gole (3:6).

Adžić je zelo hitro posegel po prvih kadrovskih korekcijah, postopoma je do konca polčasa v ogenj poslal Barbaro Lazović, Valentino Klemenčič, Tjašo Stanko, Tijo Gomilar Zickero, Nino Žabjek in Emo Abino, po prvem zaostanku za štiri gole v 17. minuti pa zahteval prvo minuto odmora.

Novi napotki so prebudili njegove varovanke, ki so le štiri minute potrebovale, da so izničile zaostanek in izenačile na 10:10. Po švedski minuti odmora so Slovenke zaigrale še bolje, dvorana Zlatorog pa je "eksplodirala" v 24. minuti, ko je Abina zadela za prvo slovensko vodstvo na tekmi z 12:11.

Do konca prve polovice tekme so Slovenke - med strelke se je v tem obdobju vpisalo kar osem igralk - kljubovale Švedinjam. Na veliki odmor so se podale z najmanjšim možnim zaostankom (13:14), v peti minuti nadaljevanja pa je primanjkljaj narasel na tri gole (14:17).

Po zaostanku 15:19 v 38. minuti je Adžić znova zahteval minuto odmora, njegovi novi in dodatni napotki pa tokrat niso imeli želenega učinka. Hud boj proti telesno višjim in močnejšim severnjakinjam je njegovim varovankam vzel preveč moči, v napadu so začele delati začetniške napake, njihove tekmice pa so to kaznovale in jih v 41. minuti pahnile v hud položaj, potem ko so prvič na dvoboju zaostale za šest golov (16:22).

Ana Gros je bila s petimi goli najboljša strelka slovenske reprezentance. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po novi Adžićevi minuta odmora se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, njegove varovanke so tu in tam občasno še kazale znake življenje, v celoti pa niso bile kos svojim tekmicam na drugi strani igrišča. V 48. minuti je njihov zaostanke že znašal devet golov (17:26) in jasno je bilo, da bo odločitev o napredovanju v drugi del tekmovanja padla na torkovi tekmi proti Srbkinjam.

Najboljša strelka v slovenski vrsti je bila kapetanka Ana Gros s petimi goli, štiri je dosegla Tjaša Stanko, tri pa Valentina Klemenčič. Najboljša strelka tekme je bila Švedinja Nathalie Hagman z devetimi goli, enega manj je dosegla Jamina Roberts.

"Poraz proti Švedski je bolj posledica pomanjkanje izkušenj" "Svojim varovankam nič ne zamerim, že pred začetkom turnirja smo vedeli, da bo odločilna tekma proti Srbiji." Foto: Vid Ponikvar Dragan Adžić, selektor Slovenije: "Po zmagi nad Dansko ni bilo v naši ekipi nobene evforije, poraz proti Švedski je bolj posledica pomanjkanje izkušenj kontinuiranega igranja na tako visoki ravni. Svojim varovankam nič ne zamerim, že pred začetkom turnirja smo vedeli, da bo odločilna tekma proti Srbiji. Upam, da se bo na tej tekmi vrnila energija, ki smo jo imeli proti Danski in da se bomo prebili v drugi del tekmovanja." Tamara Mavsar, reprezentantka Slovenije: "Dejstvo je, da v drugem polčasu zavoljo naše blede predstave v obrambi nismo bile v pomoč našim vratarkam. V napadu smo prav tako igrale preveč statično in naredile precej napak. Ne glede na poraz moramo ostati pozitivni, analizirati naše slabe strani in se povsem osredotočiti na zadnjo tekmo proti Srbiji." Alja Varagić, reprezentantka Slovenije: "Prvi polčas je bil dober, čeprav smo že delali določene napake. V drugem polčasu je bilo veliko izgubljenih žog na naši strani, Švedinje pa so to kaznovale z bliskovitimi nasprotnimi napadi. Z menjavami smo skušali spremeniti razmerje moči na igrišču, a naša obramba tokrat ni bila na pričakovani ravni. Veliko stvari moramo izboljšati, a nič ni izgubljeno, v torek gremo na 'polno' proti Srbiji." Valentina Klemenčič, reprezentantka Slovenije: "Na tekmi proti Švedinjam nismo bile prave. Na naslednji tekmi proti Srbiji moramo odpraviti vse naše napake, hkrati pa sem prepričana, da bomo igrale veliko bolje. V prvem polčasu smo bile enakovredne Švedinjam, v drugem pa ne. Za to ni kriva slaba telesna pripravljenost, bolj manjše napakice, ki smo jih na današnji tekmi delale vse igralke. Tega je bilo enostavno preveč, pa tudi sodnika nista bila na svoji ravni."

Slovenske rokometašice so v preteklosti na velikih tekmovanjih znale presenetiti glavne kandidatke za najvišja mesta, a nato obtičale po skupinskem delu tekmovanja. Na evropskem prvenstvu na Švedskem 2016 je "padla" domača reprezentanca, v Franciji 2018 Rusija, še odmevnejše podvige je uprizorila na zadnjih treh svetovnih prvenstvih. V Nemčiji 2017 je na kolena položila Francijo, dve leti kasneje na Japonskem še Nizozemsko − obe reprezentanci sta kasneje osvojili zlati kolajni −, na lanskem mundialu v Španiji, ko se je prebila v drugi del tekmovanja, pa je remizirala z Rusijo.



A izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića na letošnjem domačem evropskem prvenstvu razmišljajo na drugačen način. Njihov primarni cilj je preboj v glavni del tekmovanja, ki bo med 10. in 16. novembrom v ljubljanski dvorani Stožice.