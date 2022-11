Črnogorski strokovnjak popihal na dušo odličnih Slovenk

Slovenke so pred domačimi navijači prišle do velike zmage nad Dansko.

Slovenke so pred domačimi navijači prišle do velike zmage nad Dansko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenske rokometašice so na svoji prvi tekmi evropskega prvenstva naravnost navdušile. S srdito borbeno predstavo so z 28:26 (14:15) za uvod v turnir stare celine premagale favorizirano Dansko. "Od prve do zadnje minute so igrale zbrano, lahko rečem, da gre za eno najbolj pomembnih zmagoslavij v moji trenerski karieri," je po zmagi od ponosa nad svojimi varovankami prekipeval selektor Dragan Adžić.

Pred tekmo z Dansko je slovenski izbrani vrsti le malokdo napovedoval možnosti za uspeh. A Slovenke so pred domačimi navijači dokazale, da bodo trd oreh prav za vsakega tekmeca. Z izjemno požrtvovalno in bojevito predstavo vseh 60 minut so se izbranke Dragana Adžića, ki je brez napake odvodil srečanje, na koncu zasluženo veselile prvih dveh točk na prvenstvu. Slovenke se od samega začetka na igrišču niso ustrašile nasprotnic, ki jih je kar nekaj strokovnjakov pred začetkom prvenstva postavilo v ožji krog favoritinj za končni uspeh.

Dragan Adžić je bil izjemno ponosen na svoje varovanke. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gostiteljice so v dvorani Zlatorog z levjo borbo in velikansko željo na krilih domačih navijačev tekmo pripeljale v svojo korist. V zaključku Slovenke Dankam niso dovolile, da bi se vrnile v igro za zmago in točki sta tako ostali doma. "Ponosen sem na svoje varovanke. Na uvodni tekmi domačega turnirja je bila njihova predstava na zelo visoki ravni, bolj kot zmage pa sem vesel njihovega odnosa skozi celotno tekmo. Od prve do zadnje minute so igrale zbrano, lahko rečem, da gre za eno najbolj pomembnih zmagoslavij v moji trenerski karieri," je bil po tekmi zadovoljen Dragan Adžić, ki pa je ob tem miril evforijo.

Da se le ne bodo ponovile napake iz preteklosti

Slovenke so namreč že na nekaj preteklih tekmovanjih odlično odigrale nekaj posameznih tekem, a na koncu to ni bilo dovolj za uspeh. Na preteklih petih velikih tekmovanjih je Slovenija vselej priredila po eno senzacijo. Na evropskem prvenstvu na Švedskem 2016 je padla domača reprezentanca, v Franciji 2018 Rusija, še odmevnejše podvige je uprizorila na zadnjih treh svetovnih prvenstvih. V Nemčiji 2017 je na kolena spravila Francijo, dve leti kasneje na Japonskem še Nizozemsko (obe reprezentanci sta kasneje osvojili tudi zlati kolajni), na lanskem svetovnem prvenstvu v Španiji pa je igrala neodločeno z Rusijo.

Slovenke so v preteklosti že premagale nekatere velesile. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Prepričan sem, da zdajšnji rod na letošnjem EP ne bo ponovil nekaterih napak iz minulih velikih tekmovanj, ko so uvodoma premagovale bodoče svetovne ali evropske prvakinje. Dansko smo na današnji tekmi dobro 'prebrali', že čez dva dni pa nas čaka nova zahtevna preizkušnja proti Švedski," je še dejal Adžić.

Na konstantnost je po tekmi z Dansko opozorila tudi kapetanka Ana Gros, ki je dosegla osem zadetkov in bila proglašena tudi za igralko srečanja. "Na minulih velikih tekmovanjih se nam je že velikokrat zgodilo, da smo zmagale na uvodnih tekmah, nato pa ostale praznih rok. To je bila dobra šola za vse nas in upam, da smo se kaj naučile. Po današnji zmagi nad Dankami nismo še nič naredile, evforija bo trajala še kakšno uro po dvoboju, nato pa se bomo že osredotočile na naslednjo tekmo proti Švedinjam," je bila jasna Grosova.

"Občutki so fenomenalni"

Odlično delo je v drugem polčasu v vratih opravila Branka Zec, ki je z nekaj posredovanji ob živce spravila danske rokometašice. "Občutki so fenomenalni. Prva tekma je za nami, led je prebit, že čez dva dni pa nas čaka nova zahtevna naloga in naše misli so že usmerjene proti Švedski. Današnja tekma je bila izjemno izenačena in negotova. Naše tekmice so po pričakovanju začele v napadu s sedmimi igralkami, na kar smo bile pripravljene. V prelomnih trenutkih dvoboja smo zaustavile njihovo igro v napadu, ukradle nekaj žog in dosegle lahke gole ter se zasluženo veselile pomembne zmage," je dejala slovenska vratarka.

Tamara Mavsar je zadevala v pomembnih trenutkih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Veliko pomoč pa je slovenskim rokometašicam prispevala tudi domača publika, ki je v dvorani Zlatorog pričarala lepo kuliso. "Danes je bilo občinstvo naš osmi igralec na igrišču. Lažje je igrati pred tako fantastično publiko, predvsem so nam gledalci veliko pomagali v ključnih trenutkih dvoboja, ko se je lomil izid. Od prve do zadnje minute smo se držali dogovorov iz slačilnice in Dankam vsilile naš način igre, ob tem smo jim preprečili, da bi dosegale gole iz hitrih nasprotnih napadov. To je bil ključ do zmage, zato se danes tudi veselimo," pa je po obračunu dejala Tamara Mavsar, ki je s sedmimi goli prispevala levji delež k slovenskemu uspehu.

Slovenske rokometašice po dnevu premora že v nedeljo v mestu grofov čaka obračun s Švedinjami, v torek pa še s Srbkinjami. Obe tekmi se bosta pričeli ob 18. uri.

Slovenija : Danska, foto: Grega Valančič: