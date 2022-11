Španke za uvod proti domačinkam

Po veliki zmagi nad Dansko imajo slovenske rokometašice danes na evropskem prvenstvu, ki ga gostijo Slovenija, Črna gora in Severna Makedonija, prost dan. Na delu bodo znova v nedeljo, ko jih čaka obračun s Švedsko (18.00). Danes bodo prvič na delu reprezentance v skupinah C in D, ki v prvem delu igrajo v Skopju oziroma Podgorici.

Največ pozornosti bo danes verjetno požel obračun Črne gore in Španije, Nizozemke pa se bodo pomerile z Romunijo.

V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, križajo pa se skupine A in B ter C in D. Glavni del tekmovanja bo med 10. in 16. novembrom v ljubljanski dvorani Stožice, kjer bodo nastopile reprezentance iz skupin A in B, ter v skopski dvorani Boris Trajkovski, kjer bodo tekmovale izbrane vrste iz skupin C in D. Obe polfinalni tekmi ter tekme za peto, tretje in prvo mesto bodo med 18. in 20. novembrom v Ljubljani.