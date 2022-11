Srbi ogorčeni, črnogorske rokometašice proslavljale ob "ustaških" pesmih

Po aferi v Laškem, ko naj bi v slovenskem taboru na skrivaj snemali trening srbske reprezentance , zaradi česar si je Rokometna zveza Slovenije prislužila tudi opomin Evropske rokometne zveze, so v Srbiji spet na nogah. Tokrat jih je zmotilo proslavljanje črnogorskih rokometašic, ki so si že priborile mesto v polfinalu evropskega prvenstva.

Črnogorske rokometašice so si v torek z zmago nad Romunijo (35:34) priborile mesto v polfinalu letošnjega evropskega prvenstva, s praznovanjem dosežka pa so močno razburile Srbe in tudi domače navijače. Po odločilni tekmi so namreč v avtobusu slavile zmago in vesele prepevale, kar je lepo videti tudi na posnetku, ki ga je črnogorska reprezentantka Jovanka Radičević objavila na omrežju Telegram.

A srbski in črnogorski mediji so danes ogorčeni opozorili na nadvse neprimeren izbor glasbene podlage. Rokometašice so se namreč zmage veselile ob prepevanju pesmi "Sude mi" (Sodijo mi) kontroverznih hrvaških izvajalcev Marka Perkovića Thompsona in Miroslava Škora. Predvsem Thompson velja za glasbenika, ki poveličuje ustaštvo, pišejo.

"Črnogorke so zmago slavile s pesmijo hrvaškega kantavtorja Thompsona, ki je znan po sovraštvu do Srbov in poveličevanju ustaške ideologije," pisanje srbskega Sportala povzema hrvaški Jutarnji list, o pisanju Kurirja pa: "Uvrstitev v polfinale so proslavile s pesmijo ustaške ikone. Čast in sramota sta večna."

Po škandalu bodo črnogorske rokometašice zagotovo izgubile številne navijače tako doma, predvsem pa v Srbiji, še poročajo tamkajšnji mediji, a dodajajo, da imajo ljudje tam "izjemno kratek spomin", kar najbrž pomeni, da bodo imele v polfinalni bitki vseeno dobro navijaško podporo.

Iz skupine II, ki je drugi del prvenstva igrala v Skopju, sta se v polfinale prebili reprezentanci Francije in Črne gore.

