Norveški niz nepremagljivosti se nadaljuje

Z velikim finalom med Dansko in Norveško se je v Stožicah končalo evropsko prvenstvo v ženskem rokometu, ki so ga skupaj gostile Slovenija, Črna gora in Severna Makedonija. S 27:25 so slavile Norvežanke in še devetič osvojile evropsko krono. Še pred tem so se za končno tretje mesto spopadle Črnogorke in Francozinje, po pravi drami in zmagi s 27:25 po podaljšku pa so se bronastega odličja veselile prve. Naziv MVP je pripadel norveški zvezdnici Henny Reistad.

Norvežanke ostajajo absolutne kraljice evropskih rokometnih igrišč. Svojo moč so dokazale že na petkovi polfinalni tekmi, ko so z odlično predstavo odpihnile Francozinje, v današnjem finalu pa so se jim Danke − te so po uvodnem porazu proti Sloveniji v Celju v nadaljevanju turnirja nanizale šest zmag proti Srbiji, Švedski, Hrvaški, Madžarski, Norveški in Črni gori − dobro postavile po robu.

V prvem polčasu so Danke vodile že s petimi goli razlike (10:5), na odmor odšle s tremi prednosti (15:12), v drugem delu drugega polčasa pa so Norvežanke kljub zaostanku z 18:22 priredile preobrat. V prelomnih trenutkih dvoboja so zaigrale boljše in po dveh golih Kristine Breistol v 54. minuti prvič na dvoboju povedle s 24:23. Od tedaj naprej več niso pogledale tekmicam v hrbet. Slabe dve minuti pred koncem so si po golih MVP Henny Reistad priigrale prednost dveh golov (26:24), najvišjo prednost na tekmi pa tik pred zadnjim zvokom sirene (27:24).

Danke so dolgo časa vodile, na koncu pa popustile, sledil je norveški preobrat in obramba naslova. Foto: Grega Valančič/Sportida

Norvežanke, pri katerih je bila strelsko najbolj razpoložena Nora Mork z osmimi goli, se veselijo devetega naslova evropskih prvakinj.

Fotogalerija s finalne tekme EP (Grega Valančič/Sportida):

Pred letošnjim turnirjem v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji so bile najboljše na Nizozemskem 1998, Madžarskem 2004, Švedskem 2006, v Makedoniji 2008, na Danskem in Norveškem 2010, Hrvaškem in Madžarskem 2014, Švedskem 2016 ter Danskem 2020.



Danska ostaja pri treh naslovih, zmagala je v Nemčiji 1994 ter na dveh domačih evropskih prvenstvih 1996 in 2002.

EP v rokometu za ženske 2022 Finale (Ljubljana) Nedelja, 20. november:

Danska : Norveška 25:27 (15:12)

Dvorana Stožice, gledalcev 5380, sodnika: Mata in Lopez (oba Španija).

Danska: Toft, Reinhardt, S. Iversen 1, Ann. Hansen, Heindahl, Tranborg 2, And. Hansen, Jörgensen 1, Jensen Ostregaard 3, Vinter Burgaard 6, Petersen 2, Hojlund 2, Friis 5 (1), R. Iversen 2, Halilčević, Moller 1 (1).

Norveška: Solberg, Lunde, Arntzen, Aardahl 3, Skogrand, Mork 8 (2), Oftedal 3, Larsen 2, Breistol 4, Ingstad 3, Reistad 3, Hovden, Naes Andersen 1, Wollik, Rushfeldt, Hogseth.

Sedemmetrovke: Danska 2 (2), Norveška 2 (2).

Izključitve: Danska 4, Norveška 6 minut.

Rdeči karton: /. Tekma za 3. mesto:

Črna gora : Francija 27:25 (22:22, 13:12) - po podaljšku

Radičević in Jauković po 6, Pletikosić in Grbić po 4; Nze Minko in Granier po 4

Črnogorke so do brona prišle po podaljških. Foto: Grega Valančič/Sportida

Črnogorkam bron po drami

Črnogorke so v malem finalu po izjemno dramatičnem dvoboju in desetminutnem podaljšku na kolena položile favorizirane Francozinje. Na poti do zmage nad lanskimi olimpijskimi prvakinjami iz Tokia jih je spodbujalo vsaj 1.500 rojakov v osrednji slovenski dvorani v Stožicah.

Za izbranke črnogorske selektorice Bojane Popović je to druga kolajna na zaključnih turnirjih stare celine, pred desetimi leti so v Srbiji pod vodstvom zdajšnjega selektorja slovenske ženske reprezentance Dragana Adžića osvojile odličje zlatega leska.

Fotogalerija s tekme za 3. mesto (Matic Klanšek Velej, Grega Valančič/Sportida):

Zdaj je znan tudi dokončni vrstni red reprezentanc na prvenstvu: Norveški, Danski, Črni gori in Franciji sledijo Švedska, Nizozemska, Nemčija in na osmem mestu Slovenija. Deveta je Španija, za njo so se zvrstile Hrvaška, Madžarska, Romunija, Poljska, Švica, Srbija, na zadnjem, 16. mestu pa je pristala izbrana vrsta Severne Makedonije.