Štiri Slovenke med kandidatkami za najboljšo postavo EP

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila seznam kandidatk za najboljšo postavo letošnjega evropskega prvenstva, ki poteka tudi v Sloveniji. Med njimi najdemo tudi štiri slovenske rokometašice, ki so navduševale številne navijače - Tamaro Mavsar, Natašo Ljepoja, Ano Gros in Elizabeth Omoregie.

Za vsako izmed sedmih igralnih mest in posebno kategorijo za najboljšo obrambno igralko se je v ožji izbor uvrstilo šest posameznic. Mavsarjeva je med kandidatkami za najboljšo levokrilno igralko, Ljepoja za krožno napadalko, Grosova za najboljšo desno zunanjo, Omoregiejeva pa za srednjo zunanjo rokometašico.

Glasovanje je mogoče prek mobilne aplikacije EHF do te sobote do 23.59, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.