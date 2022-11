Slovenske rokometašice na sobotnem žrebu v prvem bobnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo sobotni žreb kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu na Norveškem, Danskem in Švedskem 2023 pričakala v prvem jakostnem bobnu. Žreb se bo v medijskem središču dvorane Stožice v Ljubljani začel ob 13. uri.

Mogoče tekmice slovenske izbrane vrste, ki je na letošnjem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji zasedla osmo mesto, so Češka, Avstrija, Slovaška, Islandija, Turčija, Portugalska, Grčija, Italija in Kosovo.

V prvem jakostnem bobnu so poleg Slovenije še Hrvaška, Španija, Nemčija, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Srbija in Švica.

Prve kvalifikacijske tekme za mundial, ki bo med 30. novembrom in 17. decembrom prihodnje leto v Skandinaviji, bodo na sporedu 7. in 8., povratne pa 11. in 12. aprila prihodnje leto.