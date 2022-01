Španci presenetili prve favorite, kdo bo drugi finalist?

Na rokometnem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem osrednja dvorana v Budimpešti ta konec tedna gosti najbolj prestižne tekme na turnirju. V prvem polfinalnem obračunu je Španija kar nekoliko presenetljivo z 29:25 (13:14) ugnala Dansko, ki je bila za mnoge na tem prvenstvu prvi favorit za končni uspeh. V drugem polfinalu se bosta ob 20.30 pomerili Francija in Švedska. Na prvi današnji tekmi je Norveška na tekmi za peto mesto po podaljšku strla Islandijo in si s tem zagotovila tudi vstopnico za SP.

Prvi polfinalni obračun v madžarski prestolnici se je zaradi maratonskega obračuna za peto mesto med Norveško in Islandijo začel z zamudo, po hudem boju pa je smetano pobrala Španija, zmagovalka zadnjih dveh evropskih prvenstev na Hrvaškem 2018 ter na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020.

Izbranci Jordija Ribere so bili v uvodnih dvajsetih minutah v podrejenem položaju, po zaostanku 6:10 pa so zaigrali veliko bolje in tik pred odhodom na veliki odmor povsem zadihali za ovratnik tekmecem iz Hamletove dežele (13:14).

Razočarani danski vratar Niklas Landin. Foto: Guliverimage

Druga polovica tekme je minila v znamenju Špancev, z granitno obrambo so povsem razorožili potentne danske rokometaše, v napadu pa igrali strpno in preudarno. V 40. minuti so povedli s 17:16, nato pa do konca tekme imeli nadzor nad svojimi tekmeci. V 57. minuti so si priigrali najvišjo prednost (27:23) in razrešili vse dvome o zmagi.

V španski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Aleix Gomez z enajstimi in 35-letni Joan Canellas s sedmimi goli, v danski pa Mikkel Hansen z osmimi in Magnus Landin s štirimi zadetki.

Slovenca sodnika na drugem polfinalu

Na drugem polfinalu bosta pravico delila slovenska rokometna sodnika Bojan Lah in David Sok. Francozi so se v sredo v velikem slogu izvili iz neprijetnega položaja proti Dancem, po zmagi pa celo zasedli prvo mesto v skupini 1. Trikratni olimpijski in sedemkratni svetovni prvaki bodo v primeru zmage nad Švedi naskakovali četrto zlato kolajno na EP, najboljši so bili tudi na turnirjih v Švici 2006, Avstriji 2010 in na Danskem 2014.

Francozi so si po pravi drami zagotovili mesto v polfinalu. Foto: Reuters

Švedska je v boju za drugo mesto v skupini 2 v Bratislavi izločila Norveško in sproščeno čaka na petkovo polfinalno tekmo proti Franciji. Vloga favorita je na strani Francije, a Švedska je znova v naletu, na Slovaškem in Madžarskem pa lahko osvoji peto zlato kolajno na turnirjih stare celine po Portugalski 1994, Italiji 1998, Hrvaški 2000 in Švedski 2002.

Norvežanom vstopnica za SP

Norveško-skandinavski obračun za peto mesto je dobil epilog šele po 10-minutnem dodatku, odločilen in zmagoviti gol pa je v sami končnici zabil Harald Reinkind. Pri Norvežanih je bil na izjemno izenačeni in dramatični tekmi najbolj učinkovit Sander Sagosen z osmimi goli, medtem ko je junak tekme Reinkind prispeval šest zadetkov. Pri Islandcih je Omar Magnusson dosegel deset, Janus Smarason pa osem golov.

Norveška si je po današnji zmagi nad Islandijo zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo januarja prihodnje leto na Švedskem in Poljskem, medtem ko bo Islandija nastopila v aprilskih kvalifikacijah za nastop na SP.

Norvežani so osvojili peto mesto. Foto: Guliverimage

V kvalifikacijah bo nastopila tudi Slovenija. Prvi tekmi jo čakata že sredi marca, njene možne tekmice pa so Švica, Romunija, Belgija, Grčija, Italija, Ferski otoki, Finska, Turčija in Estonija. V primeru zmage jo nato aprila čakata še izjemno zahtevna obračuna proti Islandiji, Hrvaški, Nizozemski, Nemčiji, Rusiji, Madžarski, Črni gori, Češki ali Srbiji. Tekmica Slovenije bo znana po sobotnem žrebu, ki se bo v Budimpešti pričel ob 13.30.

Slovenija je EP sklenila na 16. mestu, kar je njena najslabša uvrstitev na svojih 13 EP.