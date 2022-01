Kakšen preobrat! Francija vstala od mrtvih in spravila v solze Islandijo.

Na evropskem prvenstvu v rokometu so znani vsi polfinalisti. Napeto je bilo do zadnje minute, kot zadnja pa se je Danski, Španiji in Švedski pridružila Francija. Galski petelini so proti Dancem potrebovali vsaj točko, a še globoko v drugem polčasu zaostajali za kar nekaj golov. Islandcem, ki so se pred tem znesli nad Črnogorci, se je vse bolj smejalo, a je nato Francija z izjemnim preobratom pokvarila ''vikinško'' idilo.

Islandci so v sredo svoje delo opravili, z desetimi goli razlike so ugnali Črno goro - v islandski izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit Omar Magnusson, v črnogorski pa Miloš Vujović, oba sta dosegla po 11 golov - nato pa čakali na razplet obračuna med Francijo in Dansko. Če bi Francija izgubila, bi se napredovanja v polfinale prvič po letu 2010 veselili islandski rokometaši.

Nato sta se v drugi tekmi dneva Hrvaška in Nizozemska razšli brez zmagovalca (28:28), s tem rezultatom pa so slovenski sosedi zadržali četrto mesto v skupini. Največ zadetkov na dvoboju je prispeval Hrvat Ivan Martinović (12.)

Veselje Karla Konana po izjemnem preobratu Francije v drugem polčasu, ki so ga galski petelini dobili z 18:12. Foto: Reuters

Zvečer je v Budimpešti sledil rokometni posladek. Danci so lahko zaigrali razbremenjeni, saj so si nastop v polfinalu zagotovili že pred zadnjo tekmo, Francozi pa so za napredovanje nujno potrebovali vsaj točko. Skandinavci so začeli bolje in si po prvem polčasu zagotovili pet golov prednosti. Islandski navijači, ki so ostali v dvorani in navijali za ''vikinške'' brate, so bili navdušeni. Zadovoljstvo ni pojenjalo, saj so Danci zadržali vrhunski ritem skoraj do zadnjih minut. Še globoko v drugem polčasu so vodili za +5 (27:22 v 47. minuti), nato pa so Francozi na krilih izvrstnih obramb vratarja le začeli loviti priključek.

Hugo Descat (na fotografiji) je bil z osmimi zadetki prvi strelec Francije. Toliko golov je dosegel tudi njegov soigralec Dika Mem, ki je navdušil zlasti v zadnjih minutah. Foto: Reuters

Zaostanek je bil vse manjši, na koncu pa galski petelini niso le ujeli (28:28 v 57. minuti), ampak tudi premagali Dance, s tem pa tudi osvojili prvo mesto v skupini. V polfinalu se bodo pomerili s Švedi, druga vstopnica za finale pa se bo delila na spopadu med Danci, ki so tako v sredo doživeli prvi poraz na letošnjem prvenstvu, in branilci evropskega naslova, Španci.