Saj ni res, pa je: francoski zvezdnik kljub okužbi igra na EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropsko rokometno prvenstvo je bilo pred in med prvenstvom v znamenju velikega števila okuženih z novim koronavirusom, zato številne reprezentance niso mogle igrati v najmočnejših ekipah. Da pravila niso za vse enaka, pa je pokazal nedavni primer francoskega reprezentanta Nikole Karabatića.

Evropska rokometna zveza je v zadnjih letih šokirala s številnimi nenavadnimi, včasih že bizarnimi odločitvami, znova pa je rokometno javnost razburila z odločitvijo na evropskem prvenstvu. Francoska izbrana vrsta je v soboto izgubila proti Islandiji (21:29), v ponedeljek pa s 36:27 odpravila Črno goro. Na obeh tekmah je vidno vlogo odigral eden prvih zvezdnikov prvenstva, Nikola Karabatić, ki pa je na obeh tekmah nastopil s pozitivnim testom na novi koronavirus.

Novica, ki je na prvenstvu dvignila veliko prahu, je dobila tudi razlago. Kot razlog so vodilni pri Evropski rokometni zvezi navedli, da je bil francoski zvezdnik že decembra prestal okužen z novim koronavirusom, zaradi česar je izpustil tudi prvi del priprav francoske izbrane vrste. Zato naj bi imel še vedno veliko število protiteles, s tem pa naj ne bi predstavljal velike nevarnosti za druge. "Na podlagi pregleda njegovih izvidov in visoke stopnje protiteles smo ocenili, da lahko zaigra v nadaljevanju prvenstva," so v pojasnilu zapisali pri Evropski rokometni zvezi.

Karabatić je bil sicer že ob prihodu na Madžarsko šokiran nad ohlapnimi pogoji, povezanimi s pandemijo covid-19, v hotelu, v katerem so se v prvem delu mudile reprezentance. "Pred prihodom smo upoštevali stroge protokole, da ne bi prišlo do okužbe, nato pa smo prispeli v hotel, v katerem skoraj nihče ne nosi mask. Jemo v istih prostorih kot drugi gostje, turisti. Sami smo si naložili veliko omejitev, da bi se zaščitili, tukaj pa so razmere, milo rečeno, presenetljive," je takrat v pogovoru s francoskimi mediji dejal Karabatić.

Zaradi okužb z novim koronavirusom so imele reprezentance na tem prvenstvu veliko težav. Črna gora je tako v prvem delu prvenstva, v katerem je premagala tudi Slovenijo, zaradi večjega števila okužb morala med prvenstvom zamenjati hotel in se spopasti s številnimi logističnimi težavami.

Preberite še: