Norvežani na kolena spravili branilce naslova, Nemci brez možnosti za polfinale

Derbi 3. kroga drugega dela evropskega prvenstva v rokometu v skupini 2 med Norveško in branilko naslova Španijo je s 27:23 pripadel Skandinavcem, ki so se z zmago povzpeli na vrh lestvice. Drugi so z istim številom točk Švedi, ki so bili boljši od Nemcev. Ti so ostali brez možnosti za napredovanje. V prvi tekmi dneva so Poljaki in Rusi remizirali.

Španci so na začetku derbija povedli z 2:0, nato pa so Norvežani dosegli pet zaporednih zadetkov in nedolgo zatem ušli na pet golov razlike (5:10). Ob polčasu so vodili za tri gole. V 40. minuti so se Španci približali le na gol zaostanka, a so Skandinavci so našli odgovor in tekmo mirno pripeljali do konca. To je sploh prvi poraz Špancev na tam EP.

Švedi so bili boljši od Nemcev, tako da imajo zdaj tri ekipe po 6 točk, medtem ko so Nemci ostali brez možnosti za polfinale. Teorija še igra za Ruse, ki so jim Poljaki danes odščipnili veliko točko.