Švedi po veliki drami petič evropski prvaki!

Na rokometnem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem smo danes dobili novega evropskega prvaka. Rokometaši Švedske so v finalu v Budimpešti po dramatičnem zaključku in izkoriščeni sedemmetrovki že po izteku igralnega časa s 27:26 (12:13) ugnali Španijo. Švedi se tako po 20 letih veselijo novega naslova najboljših, skupno že petega. V tekmi za tretje mesto je Danska po podaljšku s 35:32 ugnala Francijo in prišla do bronastega odličja.

Švedska je osvojila peto zlato kolajno na evropskih prvenstvih. Pred letošnjim turnirjem je bila najboljša tudi na Portugalskem 1994, v Italiji 1998, na Hrvaškem 2000 in na Švedskem 2002. V skupinskem delu v Bratislavi je premagala Češko in BiH ter izgubila proti Španiji, v glavnem delu tekmovanja je bila boljša od Rusije, Poljske, Nemčije in Norveške. V polfinalu je na kolena položila Francijo, v velikem finalu pa še Španijo in se ji oddolžila za edini poraz na letošnjem evropskem prvenstvu.

Najbolj prestižna tekma na letošnjem turnirju se je zavoljo podaljška na predhodnem obračunu za tretje mesto med Danci in Francozi začela s 15-minutno zamudo. V uvodnih dvajsetih minutah so blesteli Skandinavci, na krilih bravuroznih obramb Andreasa Palicke so si nekajkrat priigrali dva gola prednosti, v končnici prve polovice tekme pa so Španci vzpostavili ravnotežje in se na veliki odmor podali z najmanjšo možno prednostjo (13:12).

Sedemmetrovka, ki je odločila o naslovu prvaka. Foto: Reuters

V drugem polčasu se je odvijal srdit boj za vsak košček igrišča. Strateg španske izbrane vrste Jordi Ribera in švedske Glenn Solberg sta veliko neprestano drug drugemu postavljala taktične ukane, v tej igri zvijač pa so smetano pobrali švedski rokometaši.

V 50. minuti je bila tekma povsem odprta, ekipi sta se neprestano izmenjavali v vodstvu. Štiri minute kasneje so si Švedi po golih Niclasa Ekberga in Hampusa Wanneja priigrali dva gola prednosti (25:23). A Španci so odgovorili na najboljši možni način, z granitno obrambo so povsem onemogočili Švede, po golih Adriana Figuerasa in Joana Canellasa pa v 59. minuti izenačili na 26:26.

V zadnji minuti so imeli Španci celo napad za zmago, a so naredili tehnično napako in izgubili žogo. Švedi so 20 sekund pred koncem zahtevali minuto odmora in si po njej priigrali sedemmetrovko, zmagoviti gol pa je z natančnim strelom postavil Ekberg.

Španci so bili po koncu tekme izjemno razočarani. Petič so na evropskih prvenstvih osvojili srebrno odličje. Foto: Reuters

Švedska se je po dvajsetih letih tako znova povzpela na rokometni Mont Blanc, s petimi zmagoslavji pa je najbolj uspešna reprezentanca na turnirjih stare celine. Trikrat je slavila Francija, po dvakrat Španija, Danska in Nemčija, enkrat pa je bila najboljša Rusija.

V švedski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Ekberg in Oscar Bergendahl, ki sta dosegla po pet golov, v španski izbrani vrsti sta po zadetek več dosegla Figueras in Aleix Gomez.

Danska do brona

Danska je v tekmi za končno tretje mesto ukanila Francijo in osvojila sedmo kolajno na turnirjih stare celine. Na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012 je bila prva, na Danskem 2014 druga, na Švedskem 2002, v Sloveniji 2004 in Švici 2006 pa je - tako kot letos - osvojila tretje mesto.

Galski petelini so sijajno odprli mali finale in po trinajstih minutah igre povedli z 9:5. Nato so do sape prišli tudi Danci, ki so nastopili brez prvega zvezdnika Mikkela Hansna. V 22. minuti so povsem zadihali za ovratnik Francozom (11:12), šest minut kasneje pa so jih ujeli (13:13).

Rokometaši iz Hamletove dežele so po treh zaporednih golih Magnusa Jensna v 40. minuti povedli z 21:18, Francozi pa so potrebovali le tri minute, da so poravnali izid (22:22). V razburljivi in izenačeni končnici rednega dela je sprva kazalo na zmago Dancev, ki so prek Lasseja Svana povedli z 29:28, izenačujoči gol pa je 30 sekund pred koncem zabil Dika Mem.

Danci se veselijo brona. Foto: Guliverimage

V podaljških so odločali detajli, malenkostno bolj zbrani pa so bili dvakratni svetovni prvaki z Danske in Nemčije 2019 ter Egipta 2021 ter olimpijski prvaki iz Ria de Janeira 2016. Z dvema goloma Rasmusa Laugeja Schmidta in Jacoba Holma so si takoj priigrali tri gole prednosti (32:29), lepo prednost pa zadržali vse do konca 10-minutnega podaljška.

V danski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Holm z 10 in Niclas Kirkelokke s petimi goli, v francoski pa Kentin Mahe z osmimi in Hugo Descat s sedmimi zadetki.

Na letošnjem EP je nastopila tudi Slovenija in osvojila 16. mesto. V skupinskem delu v Debrecenu je premagala Severno Makedonijo ter izgubila proti Danski in Črni gori.

Šved Jim Gottfridsson MVP prvenstva Jim Gottfridsson je osvojil naziv najboljšega igralca prvenstva. Foto: Guliverimage Evropska rokometna zveza (EHF) je pred današnjima odločilnima tekmama sporočila, da je Šved Jim Gottfridsson najkoristnejši igralec (MVP) letošnjega evropskega prvenstva. Gottfridsson je bil MVP tudi na EP na Hrvaškem 2018. Najboljši obrambni igralec je njegov rojak Oscar Bergendahl. V idealni postavi letošnjega turnirja so:

- vratar: Viktor Hallgrimsson (Islandija)

- desno krilo: Miloš Vujović (Črna gora)

- desni zunanji: Mathias Gidsel (Danska)

- srednji zunanji: Luc Steins (Nizozemska)

- levi zunanji: Mikkel Hansen (Danska)

- levo krilo: Aleix Gomez (Španija)

- krožni napadalec: Johannes Golla (Nemčija)