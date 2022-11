Slovenski selektor sanja o Parizu

"Verjamem, da bomo v prihodnosti nadaljevali začeto, da bomo v večini ostali v taki zasedbi, in ne vidim razloga, zakaj ne bi z veseljem pričakovali novih reprezentančnih akcij in velikih tekmovanj. Iskreno sanjamo tudi o uvrstitvi na olimpijske igre v Parizu," je po osvojenem osmem mestu na evropskem prvenstvu v rokometu za ženske optimistično proti prihodnosti pogledoval selektor Dragan Adžić.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v sredo s porazom proti Madžarski sklenila nastope na letošnjem evropskem prvenstvu. Kljub porazu so Slovenke na domačem turnirju pustile izjemno pozitiven vtis in občutek, da se v Sloveniji obeta svetla in kakovostna prihodnost v slovenskem ženskem rokometu. Kljub razočaranju in solzah nekaterih igralk pa je bil z opravljenim po koncu izjemno zadovoljen slovenski selektor Dragan Adžić, ki je v letu in pol na selektorskem stolčku skupaj s štabom napravil premik v izbrani vrsti.

"Srečen sem, kako so dekleta napredovala v tem obdobju tako na parketu kot izven njega ter tudi posamezno in kot ekipa. Neverjetno so se dvignile na vseh področjih. Postali smo konkurenčna reprezentanca. Prvič na prvenstvih je bila za Slovenijo pomembna tudi tekma, ki je tako globoko v prvenstvu, in prepričan sem, da bo tudi to zelo dobrodošla izkušnja za prihodnost. Verjamem, da bomo začeto nadaljevali, da bomo v večini ostali v taki zasedbi, in ne vidim razloga, zakaj ne bi z veseljem pričakovali novih reprezentančnih akcij in velikih tekmovanj. Iskreno sanjamo tudi o uvrstitvi na olimpijske igre v Parizu," je po tekmi z Madžarsko priznal Adžić.

Adžić je prevzel odgovornost za zadnji poraz. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prevzel odgovornost za poraz

Slovenske rokometašice so sicer na zadnji tekmi z Madžarsko skupaj z drugim polčasom proti Švedski pokazale najbolj neprepričljivo predstavo na prvenstvu. "Od začetka do konca je bila odločilna naša slaba pripravljenost na tekmo oziroma slaba energija v obrambi. Ni nam uspelo ustaviti najbolj osnovnih načinov, s katerimi napada Madžarska. Mogoče bi se moral že prej odločiti za obrambo 5-1, saj smo v tistem delu igrali najboljši rokomet. Kar se tiče napada, sem nekako pričakoval, da bo več napak in zgrešenih strelov," je dejal Adžić in ob tem prevzel vso odgovornost za poraz.

"Moja odgovornost je vse, kar ni bilo dobrega na tej tekmi in tudi na preostalih. Dekleta so fenomenalno opravila svoje delo, v tem obdobju so res zrasla in dozorela. Ob tem izrekam vse pohvale tudi navijačem, Rokometni zvezi Slovenije, tudi vsem pri Krim Mercatorju, ker so res ogromno naredili za nas in so svoje delo opravili brezhibno. Dekletom za to zadnjo tekmo in celo prvenstvo res nimam česa zameriti, saj jih nisem dovolj dobro pripravil na to zadnjo tekmo, jim dal pravih navodil in na pravi način pomagal, ko nisem opravil pravih rotacij. Tako da prevzemam odgovornost," se je s pepelom posul Črnogorec na slovenski klopi.

Slovenke so bile po zadnjem porazu zelo razočarane. Foto: Grega Valančič/Sportida

Možnosti za napredek še ogromno

Adžić je Slovenijo, potem ko je lani na selektorskem mestu zamenjal Uroša Bregarja, slovensko izbrano vrsto po lanskem svetovnem prvenstvu vodil na svojem drugem velikem tekmovanju, letos pa je Slovenija pod njegovim vodstvom po dolgem času pustila veliko sled na mednarodni sceni.

"Tudi ta zadnji poraz mi ni pokvaril vtisa tega prvenstva, a se na žalost zavedam, da ga je dekletom. Še enkrat ponavljam, res sem zadovoljen s tem, kako so dekleta odigrala prvenstvo, in res sem hvaležen tudi navijačem, ki so nam dali dodatno moč. Tudi če bi na predzadnji tekmi premagali Norveško, bi to tekmo z Madžarsko ekstremno težko dobili. A kot sem rekel, vse je moja odgovornost," je še enkrat ponovil Adžić.

Slovenija je prvenstvo sklenila s tremi zmagami in prav tolikšnimi porazi. Foto: Grega Valančič/Sportida

52-letni Črnogorec verjame, da je pred to reprezentanco še izjemno svetla prihodnost. "Verjamem, da ima Slovenija, seveda, če bodo dekleta ostala v taki sestavi, pred sabo svetlo prihodnost v tem olimpijskem ciklu. S to izkušnjo pred domačimi navijači verjamem, da smo lahko uspešni tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in da lahko na njem, kljub zahtevnemu sistemu in tekmicam, nadaljujemo začeto. Res sem zadovoljen z začetim delom v Sloveniji in upam, da bomo v tem ritmu tudi nadaljevali."

Ob tem pa se selektor zaveda, da izbrano vrsto čaka še ogromno dela in da je možnosti glede izboljšav še veliko. "Seveda imamo še ogromno rezerv in želim si, da se igra v napadu še bolj raztegne ter da še bolj izkoristimo svoja krila, ki so izjemna, pa seveda tudi izboljšamo prehod igre, saj bi tako bili še bolj konkurenčni najboljšim reprezentancam. Zagotovo se zavedamo tega, a sam vem, da ne moreš razvijati vseh elementov igre naenkrat. Zdaj smo se bolj posvetili temu, da smo res postali prava ekipa z zmagovalnim značajem, in z doseženim sem res ekstremno zadovoljen. Dekleta so v večini primerov tudi odlično odreagirala v trenutkih, ko so se tekme lomile, ob tem pa so večkrat pokazala izjemno energijo v obrambi, s čimer sem res zadovoljen," je še sklenil Adžić, ki je skupaj z reprezentanco z osmim mestom postavil najboljši izid slovenske izbrane vrste na evropskih prvenstvih.

