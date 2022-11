Slovenke se bodo za nastop na SP udarile s sosedami

Slovenija je današnji žreb v medijskem središču v dvorani Stožice pričakala v močnejšem jakostnem bobnu, poleg nje so v njem bile še Hrvaška, Španija, Nemčija, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Srbija in Švica.

Možne tekmice slovenske izbrane vrste za mundial, ki bo med 30. novembrom in 17. decembrom prihodnje leto v Skandinaviji, so bile Češka, Avstrija, Slovaška, Islandija, Turčija, Portugalska, Grčija, Italija in Kosovo.

Igra kroglic je Sloveniji namenila zahodno sosedo, drugi pari pa so: Turčija – Srbija, Romunija – Portugalska, Islandija – Madžarska, Poljska – Kosovo, Nemčija – Grčija, Švica – Češka, Avstrija – Španija, Severna Makedonija – Ukrajina in Slovaška – Hrvaška.

Naše rokometašice so dobile tekmice v kvalifikacijah za SP 2023. Za osmi nastop med svetovno elito se bodo pomerile z Italijo. Prva tekma 7. ali 8. aprila v gosteh, povratna štiri dni kasneje doma.🇸🇮#miSlovenci@ihf_info pic.twitter.com/NL1FtzPtaJ — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) November 19, 2022

"Pripravili se bomo, kot da gre za Norveško"

"Italija v zadnjih letih več vlaga v rokomet ter organizira tabore, tudi članska reprezentanca je veliko več skupaj, kot je bila v preteklosti. Pred šestimi ali sedmimi leti, ko sem bil selektor Črne gore, smo se z njo tudi pomerili. Po kakovosti je gotovo slabša od Slovenije, a nanjo se bomo pripravljali, kot da gre za Norveško," je po ljubljanskem plesu kroglic dejal Črnogorec na slovenski klopi Dragan Adžić.

"Po kakovosti je gotovo slabša od Slovenije, a nanjo se bomo pripravljali, kot da gre za Norveško," je po ljubljanskem plesu kroglic dejal Črnogorec na slovenski klopi Dragan Adžić. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Italijo bomo do aprila temeljito analizirali in si ogledali vse njihove nastope v zadnjih kvalifikacijskih ciklusih. Imajo nekaj igralk, ki nastopajo v tujini in so kakovostne. Favoriti smo, a lahko zatrdim, da z naše strani ne bo nobenega podcenjevanja," je še dodal 52-letni Adžić.

Slovenke sedemkrat na SP

Slovenija je do zdaj sedemkrat nastopila med svetovno elito. Najboljšo uvrstitev je dosegla leta 2003, ko je na Hrvaškem zasedla 8. mesto. Dve leti pred tem je bila v Italiji deveta, v Nemčiji 1997 18., deset let kasneje na istem mestu 14., na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih na Japonskem 2019 in v Španiji 2021 pa 19. oziroma 17. Od leta 2016 slovenske rokometašice niso manjkale na nobenem evropskem ali svetovnem prvenstvu.

Decembrsko tekmovanje najboljših reprezentanc na svetu bo 26. po vrsti, prvič v zgodovini ga bodo gostile tri države. Na Danskem bo tekmovanje potekalo v Herningu in Koldingu, na Norveškem v Oslu in Trondheimu, na Švedskem pa v Malmöju in Gotheborgu.