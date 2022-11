Izračun, ki Slovenijo navdaja z optimizmom

"Verjamem v proces našega dela in rast ekipe. Verjamem, da bomo zaigrali na primerni ravni in da bomo na tej tekmi potrdili prenos dveh točk v drugi del tekmovanja," pred današnjo tekmo 3. kroga prvega dela evropskega prvenstva v rokometu za ženske med Slovenijo in Srbijo (18.00) poudarja slovenski selektor Dragan Adžić, ki mu bo danes nasproti stal nekdanji slovenski selektor Uroš Bregar. Ta od lanskega aprila vodi reprezentanco Srbije.

Slovenske rokometašice so po dveh krogih evropskega prvenstva pri zmagi in porazu, danes pa jih v dvorani Zlatorog čaka verjetno najtežji psihološki test do zdaj, saj se bodo pomerile s Srbijo, ki je bila v prvih dveh krogih precej prekratka. Na prvem preizkusu proti Švedski je izgubila z 21:27, na drugem proti Danski pa z 21:34. Varovanke Dragana Adžića so na tekmah proti favoriziranim Dankam in Švedinjam lahko igrale brez pritiska, olajševalna okoliščina je, da jim že neodločen izid proti Srbkinjam zagotavlja selitev v drugi del tekmovanja, ki bo med 10. in 16. novembrom v Ljubljani.

V primeru poraza bo Slovenija morala počakati na razplet zadnje torkove tekme med Švedsko in Dansko, ki se bo začela ob 20.30. Slovenija bo v primeru remija ali zmage nad Srbijo v drugi del v Stožice prenesla dve točki, nato pa jo v Stožicah čakajo obračuni z Norveško, ki si je že zagotovila napredovanje, ter najverjetneje s Hrvaško in Madžarsko, ki sta po dveh krogih skupine A v prednosti pred Švico.

Slovenke bodo v primeru zmage ali remija že potrdile napredovanje in selitev v Stožice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija bo napredovala v drugi del, če: zmaga ali remizira s Srbijo, ne glede na razplet tekme med Dansko in Švedsko,

proti Srbiji ne izgubi z več kot sedmimi goli razlike in če Danska izgubi proti Švedski. Lestvica skupine B:

1. Švedska 2 tekmi - 4 točke

2. Danska 2 - 2

3. Slovenija 2 - 2

4. Srbija 2 - 0 Če imata dve ali več ekip po koncu skupinskega dela enako število točk, se razvrstitev določi najprej po najvišjem številu zbranih točk na medsebojnih tekmah izbranih reprezentanc z enakim številom točk, če bi bile ekipe v tem primeru še izenačene, pa se razvrstitev določi glede na razliko v golih v krogu tekem teh reprezentanc.

"Na igrišču pričakujemo povsem drugačne in bolj motivirane tekmice," opozarja Adžić. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Po dveh izjemno napornih tekmah za naša dekleta na srečo nimamo resnejših težav s poškodbami. S Srbijo že imamo dragocene izkušnje. Njeni prvi tekmi v Celju in rezultata nas nikakor ne smeta zavajati. V torek na igrišču pričakujemo povsem drugačne in bolj motivirane tekmice. Verjamem v proces našega dela in rast ekipe. Verjamem, da bomo zaigrali na primerni ravni in da bomo na tej tekmi potrdili prenos dveh točk v drugi del tekmovanja," je pred srečanjem poudaril selektor Adžić.

"Vprašanje o napredovanju smo želele rešiti že po prvih dveh tekmah, a se tekma s Švedsko ni končala po naših željah. Po drugi strani smo pred začetkom tekmovanja nekako pogledovali proti tekmi s Srbijo in nekako pričakovali, da bo odločala o drugem delu," se je na zadnje dneve in tedne ozrla reprezentantka Tija Gomilar Zickero. "Želim si, da v torek v dvorani Zlatorog proti Srbiji prikažemo igro s tekme proti Danski, nasploh pa igramo tako, kot znamo," je še dejala slovenska krilna igralka.

Obračun življenjskih sopotnikov Srbijo vodi Uroš Bregar. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekma bo še bolj posebna, ker bo na klopi Srbije sedel dolgoletni slovenski selektor Uroš Bregar, ki bo tako stal na nasprotnem bregu kot njegova življenjska partnerica Tamara Mavsar, s katero sodelujeta tudi kot trener in igralka madžarskega Siofoka. "Slovenija je sicer odlično odigrala prvo tekmo, in če se zgodi nesrečen rezultat za Srbijo, bom vesel zaradi Slovenk. S skoraj vsemi sem sodeloval in privoščim jim dobro prvenstvo. Čustva bodo močna najprej zato, ker sem Slovenec in sem doma, drugič, ker bo polna dvorana, tretjič, ker bo nekdo izpadel. Da je Tamara v dobri formi, je dobra informacija zame kot trenerja Siofoka in slaba zame kot selektorja Srbije," je v intervjuju za Delo dejal Bregar.

