Sloveniji kaj takšnega ni uspelo že 18 let

"Moram priznati, da nam je ob tej zmagi z ramen padlo res veliko breme," je po zmagi nad Srbijo (27:24) zadovoljno razlagala kapetanka slovenske ženske rokometne izbrane vrste Ana Gros. Slovenke so v prvem delu evropskega prvenstva na treh tekmah zmagale dvakrat in se s tem v Ljubljano selijo z dvema velikima točkama. Prvi obračun drugega dela prvenstva izbranke Dragana Adžića čaka že v četrtek, ko se bodo v Stožicah (18.00) pomerile s Hrvaško, nato pa v ponedeljek sledi še obračun z Norveško in v sredo z Madžarsko.

Slovenke so v torek na izjemno pomembni tekmi pokazale, da se ne ustrašijo pritiska. Na do zdaj najpomembnejši tekmi evropskega prvenstva so Slovenke v drugem polčasu obračuna s Srbijo pripravile velik preobrat in se na koncu veselile zaslužene zmage. Slovenske rokometašice so z zmago prvič po letu 2004 napredovale v glavni del evropskega prvenstva. Slovenija je do letos sedemkrat nastopila na evropskih prvenstvih. Največji uspeh je dosegla na Madžarskem leta 2004, ko je osvojila deveto mesto.

"Najprej bi rad povedal, da je odlično delo pri slovenski reprezentanci začel že Uroš Bregar, postavil je odlične temelje, ki jih zdaj z dekleti jaz le še nadgrajujem. Zato se Urošu tudi zahvaljujem. Danes sem res ekstremno ponosen na dekleta, ki so se kljub zaostanku vrnila v igro in našla način, da to tekmo proti sijajni Srbiji tudi dobijo," je bil po tekmi zadovoljen slovenski strateg Dragan Adžič.

Dragan Adžić je bil po koncu izjemno ponosen na svoje varovanke. Foto: Grega Valančič/Sportida

Omoregiejeva povedla slovensko igro

Vloga najboljše igralke tekme je na koncu pripadla Elizabeth Omoregie, ki je bila s šestimi zadetki tudi najboljša strelka slovenske izbrane vrste. "Že od začetka smo vedele, da tekma s Srbijo ne bo enostavna. Obračun smo odprle preveč nervozno, nismo bile odločne. Težava ni bila v tem, da bi bile Srbkinje boljše, temveč me nismo bile dovolj agresivne v obrambi. Srbija nas ni z ničemer presenetila, temveč je s svojimi izkušnjami le izkoriščala naše napake. Takoj ko smo zaigrale bolj agresivno, so tudi one začele delati več napak, me pa smo začele zabijati tudi v napadu," je po tekmi dejala 25-letna igralka romunske CSM Bukarešte.

"Zaradi njihove krajše rotacije smo vedele, da moramo v drugem polčasu še dvigniti raven naše igre in jih izčrpati. Pokazal se je naš timski duh, ob tem pa so nam ogromno pomagali še navijači, ki so ves čas verjeli v nas. Pokazale smo, da se ne ustrašimo pritiska in da še nismo rekle zadnje," je prepričana Omoregiejeva.

Elizabeth Omoregie je dosegla šest zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Skupina I Lestvica:

1. Norveška 2 tekmi - 4 točke

2. Švedska 2 - 2

3. Danska 2 - 2

4. Hrvaška 2 - 2

5. Slovenija 2 - 2

6. Madžarska 2 - 0 V polfinale napredujeta prvi dve reprezentanci, tretjeuvrščena ekipa pa bo igrala za peto mesto.

Z ramen jim je padlo velikansko breme

Slovenke so sicer v prvem polčasu srečanja s Srbijo zaostajale tudi za štiri zadetke (7:11), v drugem delu pa so z veliko mero energije zrušile nasprotnice, povedle tudi s petimi goli razlike in na koncu brez večjih pretresov tekmo pripeljale v svojo korist. "Iskreno se sploh ne spomnim, kaj smo se pogovarjali ob polčasu. Dogovorili smo se za nekaj taktičnih stvari in kje ima Srbija šibke točke. To, da smo naprej prenesle dve točki, je za nas zelo pomembno, ob tem sistemu imamo odprta še vsa vrata. Vemo, da ne bo niti najmanj enostavno, a upamo, da pridemo čim dlje," je po koncu dejala slovenska kapetanka Ana Gros, ki je priznala, da jim je ob zmagi z ramen padlo res veliko breme.

"Čutile smo pritisk, a hkrati smo se zavedale, da ne smemo in ne želimo razočarati naših navijačev, še bolj pa ne smemo razočarati samih sebe, da bi ostale brez napredovanja. Mislim, da smo proti Srbiji pokazale naš pravi karakter, in tudi zaradi tega sem res zelo ponosna na celotno ekipo," je še dejala slovenska kapetanka.

Nasprotnika na parketu, partnerja ob njem "Želele smo si te zmage in selitve v Ljubljano." Foto: Grega Valančič/Sportida

Obračun pa je bil še toliko bolj poseben in čustven za slovensko reprezentantko Tamaro Mavsar, saj ji je nasproti kot selektor Srbije stal življenjski sopotnik in tudi nekdanji slovenski selektor Uroš Bregar. "Takšen položaj zagotovo ni enostaven. Oba sva se zavedala, da se bo danes nekdo veselil in da bo drugi malce bolj žalosten. V tem trenutku sem jaz bolj vesela kot on, a ne glede na to sva bila na igrišču nasprotnika, ob igrišču pa predvsem nekaj drugega," je po koncu dejala Mavsarjeva, ki si je s soigralkami po koncu obračuna vzela tudi nekaj dodatnih minut za proslavljanje velike zmage.

"Seveda smo se poveselile. Želele smo si te zmage in selitve v Ljubljano. To smo na tej tekmi s Srbijo potrdile in res upamo, da bo takšno fantastično občinstvo z nami tudi v Ljubljani, hkrati pa si želim, da bomo tudi me še naprej navduševale z dobro igro," je dejala slovenska krilna igralka.

Uroš Bregar je s Srbijo že sklenil evropsko prvenstvo. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Morda je bilo celo nekoliko pričakovano, da bomo tekmo odprle v krču, zavedale pa smo se, da je to balkanski dvoboj, da čeprav Srbija nima veliko menjav, je želela pokazati vse, kar zna. To je nasprotnicam v prvem polčasu tudi uspelo. Na žalost v prvem delu nismo bile dovolj agresivne v obrambi, premalo smo pomagale vratarki, potem pa smo se ob polčasu dogovorile, da moramo dvigniti svojo raven igre in stvari so potem stekle," je še dejala Tamara Mavsar.

Razumljivo je bilo veliko razočaranje po koncu prisotno v vrstah Srbije, ki se je s tremi porazi poslovila od evropskega prvenstva. "Čestitke celotni reprezentanci Slovenije za zmago in napredovanje. V prvem polčasu je naša igra delovala dobro, a hitro se je pokazala utrujenost zaradi naše kratke rotacije. To se je pokazalo v drugem polčasu, ob tem je v trenutkih, ko se je tekma lomila, blestela še Amra Pandžić. Žal nam ni uspelo, celoten turnir je bil za nas ob vseh manjkajočih igralkah res zahteven. Sloveniji želim dober turnir vse do konca," je po koncu dejal selektor Srbije Bregar.

Slovenija : Srbija, foto: Grega Valančič/Sportida:

