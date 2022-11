Po srbskih obtožbah je v mislih le Hrvaška

Po dnevu premora in selitvi iz Celja v Ljubljano slovenske rokometašice po letu 2004 danes prvič čaka tekma drugega dela evropskega prvenstva. Slovenke so v prvem delu uvodoma presenetile Danke (28:26), nato klonile proti Švedinjam (22:33), na odločilni tekmi pa s 27:24 premagale Srbkinje. Po tej je na koncu bolj kot zmaga odzvanjal domneven škandal, na katerem naj bi slovenska zasedba prikrito snemala treninge zasedbe, ki jo vodi Uroš Bregar.

Kljub pretresom so slovenske rokometašice povsem osredotočene na svoj naslednji cilj in tekmo s Hrvaško. "Naš cilj je še vedno iti tekmo za tekmo, obljubim pa lahko to, da bomo dale vsako kapljico energije. Seveda si vsi želimo boja za kolajne, kot športnik moraš imeti takšne cilje. A za to je treba veliko garati in res trdo delati. Mislim, da ima ta ekipa tako s posameznicami kot ekipo zasedbo, ki lahko pride daleč. A čisto vsaka reprezentanca je kakovostna in v vsako srečanje bomo morale iti na sto odstotkih, če bomo želele računati na zmago," je po zmagi nad Srbijo dejala Nina Zulić.

Nina Zulić je poudarila, da se ne bojijo nobenih nasprotnikov. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ekipe v drugem delu za nas niso neznanka. S Hrvaško smo dvakrat igrale v pripravljalnem obdobju, z Madžarsko smo igrale na prejšnji reprezentančni akciji, dobro pa poznamo tudi Norvežanke. Zagotovo se ne bomo ustrašile nikogar in verjamem, da bomo tudi na krilih naših navijačev poletele," je o nasprotnicah še dejala Zulićeva.

Dva poraza tik pred prvenstvom

Hrvaška je v prvem delu prvenstva premagala Madžarsko, remizirala s Švico in izgubila proti Norveški. Izbranke Dragana Adžića imajo z južnimi sosedami v zadnjem obdobju precej izkušenj. Dvakrat so se z njimi srečale lansko jesen v Poreču, dvakrat pa tik pred začetkom letošnjega tekmovanja v Laškem. Vse štiri tekme so Hrvatice, ki branijo evropski bron, sicer dobile, a je bil predvsem zadnji dvoboj izredno tesen (23:22).

Da so sposobni še napredovati, je prepričan tudi črnogorski strateg Adžić. "Utrujenost je sestavni del vsakega tekmovanja. Pri dekletih po koncu torkove tekme nisem občutil prevelike evforije, čeprav so osvojile prvi zadani cilj, ki je veliko olajšanje v vseh pogledih. V četrtek nam bodo nasproti stale še zahtevnejše tekmice, ki so nas premagale na vseh štirih pripravljalnih tekmah v zadnjem obdobju. Verjamem, da smo zdaj vsi v ekipi sposobni narediti še korak naprej," je prepričan črnogorski strateg na slovenski klopi.

Stankova se veselili balkanskega derbija. Foto: Grega Valančič/Sportida

Upajo na močno podporo s tribun

Da so prijateljski dvoboji nekaj povsem drugega kot tekme na svetovnih ali evropskih prvenstvih, je prepričana Tjaša Stanko. "Vsi raje igramo na t. i. balkanskih derbijih kot s Skandinavkami, podobno bržkone menijo tudi Hrvatice. To je nekaj posebnega in ima v sebi neki naboj, ki ga mnogi ne razumejo," pred tekmo pravi 25-letna rokometašica in dodaja, da zadnja dva poraza na prijateljskih tekmah v Laškem nimata posebne teže, ob tem pa Stankova upa na množično spodbudo gledalcev na prvi tekmi drugega dela tekmovanja v Stožicah.

Slovenke po tekmi s Hrvaško v ponedeljek čaka še obračun z Norveško (18.00), nato pa v sredo ob 15.30 še z Madžarsko. Pred glavnim delom prvega evropskega prvenstva v treh državah je v najboljšem položaju Norveška, ki je prenesla štiri točke. Švedska, Danska, Slovenija in Hrvaška jih imajo po dve, Madžarska pa je brez njih. Najboljši dve izbrani vrsti iz ljubljanske skupine se bosta po drugem delu tekmovanja uvrstili v polfinale, tretjeuvrščeno pa čaka tekma za peto mesto.

