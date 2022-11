Hrvaški selektor po polomu proti Sloveniji opozoril na sodnike

Slovenske rokometašice so v četrtek v velikem slogu v Stožicah na kolena spravile Hrvaško in osvojile pomembne točke v boju za tekme, ki vodijo v izločilne boje. Hrvatice so bile predvsem v drugem polčasu ves čas vsaj za stopničko slabši nasprotnik od Slovenk, ki so na krilih navijačev poletele do tretje zmage v četrtem poskusu na tem evropskem prvenstvu.

Pot do zmage v slovenski igri je bila igra v obrambi. Različica 6-0 je bila na visoki ravni, prav tako vratarka Amra Pandžić, ki je bila ena od junakinj zmage nad Srbkinjami, blestela pa je tudi na obračunu s Hrvaticami. Bronasta reprezentanca z evropskega prvenstva 2020 na Danskem nikakor ni našla odgovora na učinkovito igro Slovenk, hrvaški strateg Nenad Šoštarić pa je ob igrišču lahko le nemo opazoval nemoč svojih varovank.

Slovenke so v drugem polčasu povsem nadigrale Hrvatice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Šoštarić omenil tudi sodnike

"Nikogar ne moreš premagati, če v enem polčasu dosežeš šest zadetkov. Velika težava so bili tudi naši prehitri meti iz sredine, na ta način so naše zunanje igralke zapravile pet, šest žog. Obrambno smo bili še na dobri ravni, a v napadu smo zapravili ogromno stoodstotnih priložnosti. Njihova vratarka je bila igralka tekme, to nam pove veliko. Ob tem bi rad omenil, da nam niso dosodili tudi veliko sedemmetrovk, kar pa se ni dogajalo na drugi strani," se je ob nekatere sodniške odločitve obregnil Šoštarić. Slovenke so sicer izkoristile tri izmed šestih sedemmetrovk, medtem ko so Hrvatice imele na voljo tri strele s sedmih metrov, uspešne pa so bile dvakrat.

"Zaradi poškodb nam manjka kar nekaj igralk, to je v tem trenutku naša najboljša sestava. Dekleta se morajo naučiti, da je drugače igrati za reprezentanco ali klub. Nekaj podobnega kot s Slovenijo se nam je zgodilo tudi na tekmi z Norveško, le da smo proti Slovenkam še zelo slabo igrali v napadu," je po tekmi še dejal hrvaški selektor.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Hrvaški mediji: Polom Hrvatic v Ljubljani

Visok poraz Hrvaške, ki je sicer proti Sloveniji dobila dve pripravljalni tekmi pred prvenstvom, odzvanja tudi v hrvaških medijih, kjer so neuspeh Hrvatic v Stožicah med drugim označili za "polom" in "potop v Ljubljani". Slovenke so po tej zmagi zdaj pri štirih točkah, Hrvatice so ostale pri dveh. Medtem ko Slovenke do konca drugega dela skupinskega dela čakata še obračuna z Norveško (ponedeljek ob 18.00) in Madžarsko (sreda ob 15.30), pa se bodo Hrvatice udarile še z Dansko (sobota ob 18.00) in Švedsko (sreda 18.00).

