Po velikem uspehu nad Hrvaško: "Še nikoli se mi ni zgodilo kaj takšnega"

Slovenske rokometašice so v četrtek vknjižile novo veliko in pomembno zmago na evropskem prvenstvu. Na prvih štirih tekmah prvenstva so bile uspešne kar trikrat, na prvi tekmi drugega dela pa so v četrtek s 26:18 povsem deklasirale bronasto reprezentanco z zadnjega EP Hrvaško. "Pomemben je bil predvsem dogovor v garderobi pred drugim polčasom, kjer smo se vsi strinjali, da imamo še ogromno rezerv v obrambi, ki v prvem delu res ni bila na najvišji mogoči ravni, ki smo si jo želeli," je po zmagi razloge za nov slovenski uspeh razkrila slovenska reprezentantka Tamara Mavsar.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v četrtek prvič po letu 2004 odigrala tekmo drugega dela evropskega prvenstva in glede na prikazano je bilo 18-letno čakanje več kot vredno. Slovenke so pred 4.123 navijači v dvorani Stožice z vrhunsko igro v drugem polčasu povsem razorožile Hrvatice, ki so bile sicer od slovenske izbrane vrste kar dvakrat boljše tik pred začetkom evropskega prvenstva. "Res sem izjemno ponosen na moja dekleta. Ni kar tako premagati reprezentance Hrvaške, ki ima za sabo odlično vodstvo. Dosegli smo tisto, kar smo si želeli. Pred tekmo smo imeli določene zdravstvene težave, pod velikim vprašajem je bil nastop Elizabeth Omoregie, ki pa je stisnila zobe in zaigrala. Zdaj imamo do ponedeljka čas, da se temeljito pripravimo na Norvežanke in si povrnemo moči za zahtevno tekmo," je bil po tekmi zadovoljen slovenski strateg Dragan Adžić.

Sreče pa po novi zmagi niso skrivale niti slovenske rokometašice, ki so se po izteku igralnega časa na igrišču veselile ob zvokih Zdravljice. "Vedele smo, da proti Hrvaški ne bo lahko. Čeprav smo prvi polčas začele odlično, se je Hrvaška vrnila v igro in povedla. Pomemben je bil predvsem dogovor pred drugim polčasom v garderobi, kjer smo se vsi strinjali, da imamo še ogromno rezerv v obrambi, ki v prvem delu res ni bila na najvišji mogoči ravni, ki smo si jo želeli. S tem smo pomagale tudi Amri in potem je tudi vse drugo steklo," je po obračunu razlagala Tamara Mavsar, ki je tokrat dosegla štiri zadetke.

Adžić je bil znova zelo zadovoljen s predstavo svojih varovank. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvič pred takšnim občinstvom

A bolj kot napadalna predstava je navduševala slovenska obramba, ki je v drugem polčasu prejela le šest zadetkov. "Amra nas je na trenutke reševala, ampak to je ta vzajemnost, me pomagamo njej, ona nam in tako smo uspešne. Spet moram omeniti odlične navijače. Vesela sem, da so se navijači iz Celja preselili v Ljubljano, res je poseben občutek igrati pred domačimi navijači. Do zdaj še nisem igrala pred toliko ljudmi v Stožicah. Še nikoli se mi ni zgodilo kaj takšnega, zato se vsem zahvaljujem," je bila vesela Mavsarjeva.

Slovenke bodo naslednjo tekmo igrale v ponedeljek, ko jih čaka srečanje z Norveško. "Teh nekaj dni brez tekme nas po mojem ne bo vrglo iz nekega ritma, kvečjemu nam bo nekaj dodatnega počitka prišlo še kako prav. Imele smo zahteven skupinski del, zdaj pa nas čaka še ena skandinavska ekipa, ki veliko teče, zato nam bo ta počitek dobro del. Kot vedno rečemo, gremo tekmo za tekmo in upam, da na koncu za nas ne bo več meja," je še dejala Mavsarjeva.

Tamara Mavsar je dosegla štiri zadetke. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vloga prve strelke je spet pripadla kapetanki Ani Gros, ki je po koncu prekipevala od ponosa nad svojimi soigralkami. "Tekma je bila daleč od lahke, s Hrvaticami se dobro poznamo, v zadnjih dveh letih smo odigrale veliko medsebojnih tekem. Zavedali smo se, da bo težko. V prvem polčasu smo imele nekaj težav, malce smo bile nervozne in v stresu. Nismo bile dovolj agresivne v obrambi, a v drugem delu smo to dodobra popravile. Hkrati smo bile bolj disciplinarne v napadu, ob tem pa je bila v vratih še izjemna Amra in na koncu je to odločilo srečanje v našo korist," je povedala Grosova.

Glavna je bila obramba

Slovenske rokometašice so v en glas po tekmi poudarjale pomen navijačev, ki se jih je v dvorani Stožice zbralo 4.123, kar je je rekord na tekmah ženskih rokometnih ekip v Sloveniji. "Tekma je bila vrhunska. Vsa čast navijačem, ki nas spodbujajo že celotno prvenstvo, res nismo pričakovale takšne podpore. Zelo lepo so nas presenetili. Dogajanje na igrišču je bilo v prvem polčasu zelo napeto, ko smo se sprostile, pa smo na krilih naših vratark poletele. Pokazale smo, kaj smo sposobne narediti. Spet je bila glavna obramba, s katero se zmaguje tekme," je dejala Tija Gomilar Zickero.

Veselje po veliki zmagi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenke so sicer tekmo že odlično odprle, saj so hitro povedle s 4:0, po manjšem padcu v igri pa so z vodstvom (13:12) odšle tudi na glavni odmor na tekmi, kar se je zgodilo prvič na tem prvenstvu. "Z rezultatom ob polčasu se iskreno ne obremenjujemo. Ne glede na to, ali izgubljamo ali vodimo, gremo v drugi polčas na našem maksimumu, vedno igramo šestdeset minut. Zdaj sledi malce počitka, a osredotočenost je vedno le proti naslednji tekmi in tudi tokrat bo tako, bo pa prišel prav kakšen dan več, da spočijemo noge," je še dejala slovenska krilna igralka.

Največjo prednost so si Slovenke priigrale tik pred zadnjim zvokom sirene, ko so povedle za devet golov (26:17). "V drugem delu prvega polčasa smo malce padle v igri, a smo nato v drugem delu dokazale, kdo je doma v Stožicah. Iskreno nekaj časa sploh nisem gledala na semafor, ker je bil fokus le na igri, saj smo se vse želele dokazati pred našimi navijači v najboljši luči. Z dekleti res živimo naše sanje, res se želimo pokazati v najboljši luči in da bodo vsi Slovenci na koncu ponosni na nas. Mislim, da smo si s fantastičnimi predstavami podporo tudi prislužile. Nekje globoko v sebi smo to vse sanjale in zdaj se to uresničuje. Kljub zmagam ostajamo trdno na tleh," pa je po četrti tekmi prvenstva povedala slovenska krožna igralka Nataša Ljepoja.

Slovenija : Hrvaška, foto: Grega Valančič, Matic Klanšek Velej/Sportida:

1 / 35 2 / 35 3 / 35 4 / 35 5 / 35 6 / 35 7 / 35 8 / 35 9 / 35 10 / 35 11 / 35 12 / 35 13 / 35 14 / 35 15 / 35 16 / 35 17 / 35 18 / 35 19 / 35 20 / 35 21 / 35 22 / 35 23 / 35 24 / 35 25 / 35 26 / 35 27 / 35 28 / 35 29 / 35 30 / 35 31 / 35 32 / 35 33 / 35 34 / 35 35 / 35

Preberite še: