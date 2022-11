Neporažene Francozinje Črnogorkam zadale prvi poraz

Na nedeljskem derbiju evropskega prvenstva v rokometu za ženske v skupini v Skopju so Francozinje zanesljivo, s 27:19, odpravile Črno goro in ji zadale prvi poraz. Na popoldanski tekmi sta se Nizozemska in Španija razšli z remijem (29:29). Slovenke se bodo v ponedeljek ob 18. uri na pomembni tekmi v Stožicah zoperstavile branilkam naslova Norvežankam.

Francija je hitro povedla za tri gole in nato vodila večkrat s štirimi, pa tudi petimi goli prednosti. V 22. minuti je bilo tako 10:5, je Črnogorkam uspelo znižati in so drugi polčas začele s tremi goli zaostanka.

Razlika pa je v začetku prvega dela hitro narasla, Pauletta Foppa je tako v 39. minuti francosko zasedbo povedla v vodstvo s 17:11, serija se je nato nadaljevala do 21:11, preden je za Črno goro vnovič zadela Milena Raičević. Po vodstvu Francije z 22:14 so Črnogorke zadele tri gole v nizu in znižale razliko na pet golov 10 minut pred koncem. A so do konca zmogle le še dva zadetka, tekmice pa dvakrat več za zanesljivo zmago.

Nizozemke in Španke so remizirale. Foto: Guliverimage

Španke so na prvi tekmi dneva večji del prvega polčasa vodile s štirimi, petimi goli razlike. V 23. minuti je bilo še 17:12, s tremi zaporednimi goli so Nizozemke na odmor ob polčasu odšle z dvema goloma zaostanka. Španke so tudi drugi del nekaj časa nadaljevale z dvema goloma prednosti vse do izida 19:17.

Nizozemke so nato dvakrat izenačile in prvič povedle z 21:20. Španke so znova prišle do rahle prednosti. Nizozemke se niso predale, osem minut pred koncem so vnovič vodile (26:25, nato še s 27:26). Tekmice so jih morale ob koncu loviti, tako je bilo tudi v začetku predzadnje minute. Tedaj je bilo 29:28 za Nizozemsko, po izenačenju na 29:29 so imele Nizozemke na voljo pol minute za zmago, a je bila dosojena osebna napaka v napadu in reprezentanci sta se razšli z remijem.