Obračuna, ki močno zanimata tudi Slovenke

Po dnevu premora se bo danes nadaljeval drugi del v skupini I evropskega prvenstva v rokometu za ženske. Hrvatice, ki so v četrtek visoko klonile proti Sloveniji, se bodo danes pomerile z Dansko, zvečer pa se obeta poslastica med Norveško in Švedsko. Obe tekmi bosta zelo pomembni tudi z vidika razvrstitve in boja za prvi dve mesti, ki vodita v polfinale.