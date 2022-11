Slovenija upa na pomoč Hrvaške in Norveške

Slovenske rokometašice po ponedeljkovem tesnem porazu proti Norveški (23:26), na katerem so Slovenke prikazale odlično igro, zdaj varovanke Dragana Adžića čaka zadnji test v drugem delu prvenstva. "Najpomembneje bo dvigniti igralke, da tekmo začnejo s podobno energijo kot do zdaj. Verjamem, da nam bo to uspelo. Imamo širino in verjamem v njihov karakter, ki so ga fenomenalno potrdile na vseh dozdajšnjih tekmah. Verjamem, da bodo tudi na tej tekmi iztisnile iz sebe vso energijo in dokončale naš posel," je povedal selektor reprezentance Adžić.

Poraz proti Norveški je bil boleč, ker je pokazal, kako blizu presenečenju je bila Slovenija. Zdaj kljub odlični igri prihajajo drugačne težave. "Najtežji bo mentalni preskok, kako se vrniti v tekmovalni pogon. Verjamem, da nam bo pri morebitni zmagi proti Madžarski pomagalo tudi to, kar smo naredili do zdaj, in ta stabilnost, ki smo jo pokazali na vseh tekmah. Bo pa Madžarska zdaj še posebej nevarna in sproščena, ko ni več v igri za napredovanje," je prepričan Adžić.

"Najtežji bo mentalni preskok, kako se vrniti v tekmovalni pogon," je prepričan Adžić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Možnosti za napredovanje Slovenije v polfinale: Nujna je zmaga Slovenije proti Madžarski, ob tem pa so možnosti ob razpletu na preostalih dveh tekmah sledeče: Poraz ali neodločen izid Švedske proti Hrvaški ter zmaga ali neodločen izid Danske proti Norveški pomeni, da bi Slovenija v skupini I zasedla tretje mesto in igrala tekmo za peto mesto.

Poraz ali neodločen izid Švedske proti Hrvaški, poraz Danske proti Norveški pomeni, da bi v skupini I sledil krog dveh ekip Danske in Slovenije (6 točk), Slovenija pa bi zaradi zmage na medsebojni tekmi osvojila drugo mesto v skupini in se zavihtela v polfinale.

Zmaga Švedske proti Hrvaški in poraz Danske proti Norveški bi pomenila, da bi v skupini I sledil krog treh ekip – Slovenije, Švedske in Danske (6 točk). Vse ekipe imajo znotraj kroga po eno zmago in poraz, zato bi o razvrstitvi odločala razlika med danimi in prejetimi zadetki na medsebojnih tekmah. Slovenija bi osvojila četrto mesto v skupini (Švedska +9, Danska 0, Slovenija –9) in končala tekmovanje.

Zmaga Švedske proti Hrvaški, zmaga ali neodločen izid Danske proti Norveški bi pomenil, da bi v skupini I sledil krog dveh ekip – Švedske in Slovenije (6 točk). Slovenija bi zaradi poraza na medsebojni tekmi osvojila četrto mesto v skupini in končala tekmovanje.

Nujna pomoč Hrvatic in Norvežank

Čeprav so Slovenke še v kombinacijah za boj za najvišja mesta, pa so v slovenski izbrani vrsti povsem osredotočeni le na tekmo z Madžarsko. O morebitnih drugih kombinacijah ne razmišljajo. Slovensko napredovanje v polfinale je mogoče le ob ob slovenski zmagi proti Madžarski, zmagi Norveške proti Danski (20.30) ter glede na vse prikazano ob izrazitem presenečenju Hrvatic proti Švedinjam (18.00).

Slovenke morajo računati na pomoč Hrvatic in tudi Norvežank. Foto: Grega Valančič/Sportida

Končna razvrstitev na tem evropskem prvenstvu bo prinašala tudi neposredna mesta na naslednjih velikih tekmovanjih. Poleg Danske, Norveške in Švedske, ki bodo gostile svetovno prvenstvo prihodnje leto, se bodo med svetovno elito zavihtele še tri najboljše reprezentance tega evropskega prvenstva. Poleg tega bo tja vodilo še deset mest skozi evropski del kvalifikacij. Če bi Slovenke tako na tem prvenstvu osvojile vsaj peto mesto, bi to že pomenilo neposredno vozovnico za svetovno prvenstvo, s tem pa tudi možnosti za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Osredotočene na svojo nalogo

"Prepričana sem v zmago. Tega nam Madžarska ne more vzeti, še posebej ne pred našimi navijači ter ob naši energiji, moči, želji in borbi," je prepričana Nina Zulić. "Ne bomo podcenjevale Madžark. Z njimi smo igrale pred začetkom priprav na prvenstvo. Ena tekma je bila izenačena, drugo smo tesno dobile. Gre za kakovostno reprezentanco, četudi v skupini še nima točk," pred tekmo opozarja Nina Zulić.

Nina Zulić je prepričana, da bodo Slovenke zmagale še četrtič na prvenstvu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Res vse ni več odvisno od nas samih. Sami moramo pripeljati do konca to, kar je v naših rokah. Madžarke smo spoznale septembra. So dobra reprezentanca, dobro igrajo in ne izgubljajo veliko žog. Borbeno se bomo morale spopasti z njimi od prve do zadnje minute. Osredotočene bomo morale biti v napadu, se hitro vračati in boriti v obrambi," je pred zadnjim dvobojem dejala vratarka Amra Pandžić.

Tjaša Stanko pa se je ob tem že obrnila v prihodnost. "To prvenstvo nam je dalo nekaj, česar prej nismo imeli ... Dokazale smo sami sebi in vsem drugim, da smo sposobne nizati dobre tekme zapovrstjo," je prepričana Stankova.

