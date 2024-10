Dobra novica: Giro 2025 Slovenije ne bo samo prečkal, v Novi Gorici bo tudi cilj

Čeprav se je letošnja kolesarska sezona pravkar končala, pa so v marsičem že postavljeni temelji za novo. Prva tritedenska dirka sezone, italijanski Giro, se bo začela 9. maja 2025 v albanski prestolnici Tirani, tik pred zadnjim tednom pa se slovita rožnata dirka znova vrača v Slovenijo. Tokrat slovenskega ozemlja ne bo samo prečkala kot leta 2021 in 2022, ampak bo Slovenija gostila tudi cilj. 14. etapa Gira se bo namreč v soboto, 24. maja prihodnje leto končala v Novi Gorici, kjer bodo kolesarji prevozili dva mestna kroga. Cilj etape sovpada z dejstvom, da bo Nova Gorica prihodnje leto Evropska prestolnica kulture. Slavnostno odprtje čezmejnega projekta Evropska prestolnica kulture Nova Gorica - Gorica bo na slovenski kulturni praznik 8. februarja.

"Novica je sicer neuradna, saj bo trasa uradno predstavljena 12. novembra v Rimu, a drži," nam je potrdil Rok Lozej, predsednik KK Nova Gorica in odbora za cestno kolesarstvo pri Kolesarski zvezi Slovenije, ter avtor trase. Dogovori o ponovnem gostovanja Gira v Sloveniji so se začeli že pred več kot letom dni in so plod zglednega medsosedskega sodelovanja, je dejal.

Traso etape Gira, ki bo prihodnje leto znova obiskal Slovenijo, je oblikoval Rok Lozej, predsednik KK Nova Gorica in odbora za cestno kolesarstvo pri Kolesarski zvezi Slovenije. Foto: Ana Kovač

"S sosednjo pokrajino Furlanijo - Julijsko krajino smo vzpostavili zelo dobro sodelovanje, ki obema stranema prinaša prednosti. Z njimi smo izpeljali tudi etapo Gira skozi Brda in Novo Gorico leta 2021 in Posočje leta 2022 in imamo stalno odprte projekte, tudi za prihodnja tri leta. Na zalogi imamo različne scenarije in tudi za etapo, ki bo po vseh predvidevanjih izpeljana 24. maja, smo imeli v igri več različnih opcij. Ko smo prišli do konsenza, kako lahko glede kilometrov in konfiguracije oblikujemo traso, smo izbrali eno od teh variant," je povedal Lozej in dal vedeti, da pogovori potekajo tudi v smeri, da bi traso Gira enkrat v prihodnje znova zapeljali tudi v notranjost države, kjer je pred leti že gostoval.

Foto: Ana Kovač

24. maj 2025 - etapa od Trevisa oz. okolice do Nove Gorice

Trasa Gira, ki bo v soboto, 24. maja 2025, spet obiskal Slovenijo, bo dolga okoli 185 kilometrov, od tega bo približno 40 kilometrov potekalo po slovenskih tleh.

"Start etape bo po vseh predvidevanjih v Trevisu oz. okolici, od tam pa bo trasa kolesarje zapeljala do Brd oz. do Krmina (Cormons) na italijanski strani. Do tega dela bo trasa bolj ravninska, nato pa sledi bolj razgiban del. Kolesarji bodo v Slovenijo vstopili na Plešivem, nato pa bodo prečkali Brda, se zapeljali skozi Medano, Dobrovo, Šmartno, Kojsko in Hum. Nato se trasa za nekaj kilometrov vrne v Italijo, tako kot leta 2021, in se skozi Števerjan zapelje v Novo Gorico, kjer bosta potekala dva zaključna mestna kroga.

Kolesarji bodo med stolpnicami, bloki in hišami dvakrat prevozili dvakrat po 12 kilometrov. Cilj etape bo v Novi Gorici, na trgu Evropa, pri železniški postaji, kjer se gradi center Evropske prestolnice kulture," je pojasnil Lozej, ki je ponosen na to, da bodo gledalci tudi v televizijske prenosu lahko uživali v lepotah tega dela Slovenije.

Foto: Shutterstock

"Na televiziji bomo lahko pokazali bližino podeželja in odmaknjenost od mesta, po drugi strani pa v cilju tudi urbano središče z novim kulturnim centrom, ki bo do takrat zgrajen. S tem bomo pokazali, da majhna regija, kot sta Nova Gorica in Brda, lahko v radiju 10, 15 kilometrov ponudi tako mestni utrip kot čisto podeželsko vzdušje. Prednost te etape je, da lahko na tako majhnem teritoriju ponudimo široko paleto možnosti za turizem."

Lozej poudarja, da ima obisk dirke, kot je Giro, za območje, ki ga gosti in širše, dvojni ali celo trojni učinek. "Eno je predstavitev gospodarstva v določeni regiji in državi, tretje pa dolgoročni turistični učinek, ko tujci in Slovenci od drugod tudi kasneje prihajajo v kraje, kjer je gostoval Giro, tako kot se še danes vračajo v Brda ali Posočje."

Foto: Ana Kovač Evropska prestolnica kulture Nova Gorica-Gorica 2025

Je dejstvo, da bo Nova Gorica prihodnje leto Evropska prestolnica kulture dodaten dejavnik, ki je organizatorje Gira spodbudil, da Giro po letu 2022 znova obišče Slovenijo? "Da, to je glavni dejavnik," odgovarja Lozej.

"Odločitev je bila močno povezana s podporo pokrajine Furlanija - Julijska krajina, organizatorjev Gira in dejstvom, da je župan stare Gorice cilj etape izrecno odstopil Novi Gorici. Ta je sicer nosilec projekta Evropska prestolnica kulture, a njen uspeh temelji na čezmejnem sodelovanju z Gorico v Italiji, kar je celotni pobudi dalo dodatni zagon in zeleno luč tudi na italijanski strani."

Traso Gira bodo uradno predstavili 12. novembra v Rimu. Iz slovenske strani se bosta predstavitve udeležila Lozej in župan Nove Gorice Samo Turel.

