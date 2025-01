V Rimu so danes z dvomesečno zamudo predstavili traso letošnje Dirke po Italiji, ki se znova vrača v Slovenijo. V soboto, 24. maja, bo rožnata karavana zavila v Brda, cilj pa bo v Novi Gorici. Svoj nastop na dirki je že pred časom napovedal Primož Roglič, ki je na Giru zmagal leta 2023, startala bosta tudi Jan Tratnik in Matevž Govekar. Lanski zmagovalec Tadej Pogačar svoje odločitve še ni sporočil, se bo pa bržkone odločil za dvojček Tour-Vuelta. Giro se bo začel 9. maja v Durrësu v Albaniji in končal 1. junija v Rimu.

Dirka po Italiji se bo prvič v svoji zgodovini začela v Albaniji (9. maj), ki bo gostila prve tri etape, končala pa se bo ponovno v Rimu (1. junija).

108. Giro d'Italia: od Albanije do Rima



108. izvedba Gira se bo 9. maja začela v Durrësu v Albaniji in končala 1. junija v Rimu. Kolesarje čaka 3.413 kilometrov in 52.500 višinskih metrov, osem kilometrov vožnje po makadamu (po delu trase priljubljene dirke Strade Bianche) in 42,3 kilometra vožnje na čas. Šest etap bo namenjenih sprinterjem, osem bo hribovitih, pet pa zahtevnih gorskih etap. Najvišji del trase, t. i. Cima Coppi, bo na prelazu Colle delle Finestre (2.187 metrov) v zadnjem delu 20. etape.

Giro bo znova obiskal Slovenijo, cilj v Novi Gorici

Giro bo v soboto, 24. maja, v 14. etapi, torej tik pred zadnjim tednom dirke, znova obiskal Slovenijo. 186 kilometrov dolga, precej ravninska etapa, se bo začela v Trevisu in končala na Trgu Evrope v Novi Gorici. Kolesarji bodo na slovenskih tleh prevozili okoli 35 kilometrov.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Kolesarji bodo v Slovenijo vstopili na Plešivem, nato pa bodo prečkali Brda, se zapeljali skozi Medano, Šmartno, Gonjače, Kojsko in Hum. Nato se trasa za nekaj kilometrov vrne v Italijo, tako kot leta 2021, in se skozi Števerjan zapelje v Novo Gorico, kjer bosta potekala dva zaključna mestna kroga. Kolesarji bodo med stolpnicami, bloki in hišami dvakrat prevozili po slabih deset kilometrov. Cilj etape bo v Novi Gorici, na trgu Evropa, pri železniški postaji, kjer se gradi center Evropske prestolnice kulture," je v pogovoru za Sportal že oktobra napovedal Rok Lozej, predsednik KK Nova Gorica in odbora za cestno kolesarstvo pri Kolesarski zvezi Slovenije. Lozej je tudi snovalec trase "slovenske" etape in je bil danes prisoten na njeni predstavitvi v Rimu.

Trasa 14. etape Gira, ki se bo končala v Novi Gorici:

Vrača se znameniti prelaz Colle delle Finestre

Giro tudi tokrat prinaša serijo znamenitih vzponov, tudi Monte Grappo v 13. etapi, prelaza Tonale in Mortirolo ter Bormio, kjer bo cilj 17. etape, Sestriere oziroma Vialattea, kjer bo cilj 20. etape, še prej pa vzpon na delno tlakovani prelaz Colle delle Finestre (18,5 km/9,2 %), kjer je Chris Froome leta 2018 postavil temelje za zmago na Giru.

36. Giro d'Italia Women: od Bergama do Imole



Organizatorji so predstavili tudi traso Gira za kolesarke (939,6 kilometra in 14 tisoč višinskih metrov). Dirka Giro d'italia Women se bo začela 6. julija s kronometrom v Bergamu in končala 13. julija 2025 na avtodromu v Imoli. O zmagovalki dirke bo bržkone odločila 7. etapa s ciljnim vzponom do smučarskega središča Monte Nerone. Lani je dirko dobila domačinka Elisa Longo Borghini, Urška Žigart pa je dirko končala na visokem 12. mestu.



Pestra startna lista, a najverjetneje brez Pogačarja

Poleg Rogliča so svoj nastop na Giru že napovedali Richard Carapaz, zmagovalec Gira 2019, Jai Hindley, zmagovalec leta 2022, Nairo Quintana, lani najboljši mladi kolesar na Giru Antonio Tiberi, Derek Gee, Wout van Aert, Olav Kooij, Adam Yates, Juan Ayuso, David Gaudu, Daniel Felipe Martínez in Mikel Landa. Od slovenskih kolesarjev sta svoj nastop potrdila Jan Tratnik, moštveni kolega Rogliča pri Red Bull Bori-hansgrohe, in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious),

Tadej Pogačar svoje odločitve glede nastopa na Giru sicer še ni sporočil, a ga glede na njegov program na dirko skoraj zagotovo ne bo. Tudi Remco Evenepoel bo zaradi podaljšanega okrevanja po poškodbi Giro tokrat izpustil, medtem ko se Jonas Vingegaard še ni izjasnil. Ekipa Visma | Lease a Bike bo program svojih kolesarjev predstavila jutri.

Trasa Dirke po Italiji 2025:

