Primož Čerin o trasi Gira: Če se bo vse izšlo, je Roglič eden glavnih favoritov. Najmanj to.

"Če se bo vse normalno izšlo, bo Primož s svojimi izkušnjami, znanjem in ekipo, kakršno ima, zagotovo eden od glavnih favoritov za zmago na Dirki po Italiji," pravi nekdanji profesionalni kolesar Primož Čerin, a za popolno dirko se mora marsikaj sestaviti. Od forme, vremena, zdravja, konkurence in dejavnika sreče. Čerin je v intervjuju za Sportal osvetlil svoj pogled na traso Gira in spregovoril o etapah, ki prinašajo največ pasti.

108. izvedba Dirke po Italiji se bo začela 9. maja v Durrësu v Albaniji in končala tri tedne pozneje, 1. junija v Rimu. Svoj nastop na Giru, kjer je zmagal že leta 2023, je že decembra napovedal Primož Roglič, medtem ko ga bo Remco Evenepoel zaradi zapletov pri okrevanju po poškodbi izpustil, Jonas Vingegaard pa se je odločil za dvojček Tour – Vuelta. Podobno odločitev pričakujemo tudi od lanskega zmagovalca Tadeja Pogačarja. Kolesarji bodo na letošnjem Giru morali prevoziti 3.413,3 kilometra s skupno 52.500 višinskimi metri. V 14. etapi bo 24. maja Giro ponovno obiskal Brda, cilj pa bo v Novi Gorici, evropski prestolnici kulture. O trasi, njenih pasteh in možnostih Primoža Rogliča za ponovitev zmage izpred dveh let, smo se pogovarjali z nekdanjim profesionalnim kolesarjem Primožem Čerinom.

Kaj po vašem oceni napoveduje trasa letošnjega Gira? Vemo, da so kolesarji tisti, ki naredijo dirko, vendar če se ozrete po profilih, kaj obeta?

Če pogledamo profil, mislim, da bo to Giro starega kova. To pomeni, da je trasa dovolj razgibana, po drugi strani pa še vedno ponuja veliko priložnosti za šprinterje, za pobege, na sporedu sta tudi dva kronometra, dovolj pa bo tudi zahtevnih etap, strmih klancev … Kdor se bo želel boriti za skupno zmago, bo moral biti kompleten kolesar.

Primož Roglič in Primož Čerin leta 2023 na gala prireditvi Botrstvo v športu. Foto: Aleš Fevžer

Torej lahko pričakujemo precej odprto dirko?

Da, mislim, da bo treba imeti kar široko paleto možnih kandidatov za zmago, saj bo v precej etapah treba imeti kar nekaj sreče in seveda ekipo, ki ti bo v delikatnih trenutkih, ko ceste ne bodo dovolj široke in kjer bo teren precej razgiban, sposobna pomagati. Etape so lahko tehnično izjemno zahtevne tudi brez nekih ekstremno težkih klancev.

Katera etapa vam je najbolj padla v oči? Katera že vnaprej zagotavlja spektakel?

Težko je to napovedati vnaprej, vendar bodo za navijače zelo zanimive že albanske etape (od prve do tretje etape). Albanci se bodo zagotovo skušali prikazati v najboljši možni luči in mislim, da bo to nekaj posebnega, saj take dirke v tem delu Evrope še ni bilo.

Del spektakla bo zagotovo tudi v Toskani v deveti etapi, kjer kolesarje čakajo tudi makadamski odseki, in v zaključku v Sieni, ki bo zagotovo zelo zanimiv in hkrati zelo zahteven.

Tudi v nadaljevanju Gira se obetajo zelo zanimive etape, še posebej 15., 16. in 17. in zadnji dve pred zaključkom v Rimu, kjer bo moral biti tisti, ki se bo boril za generalno razvrstitev, zelo previden. Kdor bo preživel te etape in bo imel dovolj energije za zaključek, lahko računa na zelo visoko uvrstitev.

V Sieni bo cilj devete etape. Foto: Ana Kovač

Ali na prvi pogled trasa Primožu Rogliču ustreza?

Primož je že večkrat dokazal, da je tekmovalec za tritedenske etapne dirke, in bo zagotovo eden glavnih favoritov na Giru, vendar je še veliko drugih, ki se bodo poskušali pripraviti v najboljši meri, da bi lahko kandidirali za zmago. Pri tritedenskih etapnih dirkah je dokaj hitro jasno, kateri tekmovalci so na štartu za boj za generalno razvrstitev in kdo je tam za lov na etapne zmage.

Če se bo vse normalno izšlo, bo Primož s svojimi izkušnjami, znanjem in ekipo, kakršno ima, zagotovo eden od glavnih favoritov. Če se bo vse izšlo, kot načrtujejo, mislim, da je zagotovo eden glavnih favoritov. Najmanj to.

Katera etapa bi na papirju po vašem mnenju lahko najbolj zapletla situacijo in stvari postavila na glavo? Katera je polna pasti?

Zagotovo sta 16. in 17. etapa lahko zelo problematični, pa tudi 19. in 20. etapa. Tukaj si kolesar ne sme privoščiti napak. Kar bo kolesar tukaj izgubil, ne bo več mogel nadoknaditi. Kdor bo imel v teh štirih etapah slab dan, bo iz boja za prvo mesto skoraj zagotovo izločen. Seveda bo treba dobro odpeljati tudi oba kronometra, čeprav po mojem mnenju ne bosta odločilna.

Giro je zadnji dve sezoni v znamenju slovenskih kolesarjev. Predlani je na dirki zmagal Primož Roglič, lani pa je na dirki dominiral Tadej Pogačar. Foto: Guliverimage

Kako se vam letošnja trasa Gira zdi združljiva s traso Dirke po Franciji? Kako realen je lov na dvojček zmag Giro – Tour, kar je lani uspelo Tadeju Pogačarju?

Zelo težko je reči, ali gre za dirko, ki omogoča, da brez težav po njej odpelješ še Tour. Veliko je odvisno od konkurence. Mislim, da je traso mogoče odpeljati tudi z mislijo na Tour in da bi se dalo nekatere etape odpeljati z malenkostno rezervo, a le če bo to konkurenca dopuščala.

Poleg vsega je treba upoštevati tudi vreme, ki lahko vsako traso stoodstotno spremeni, pomemben pa je tudi kanček sreče, ki jo – roko na srce – potrebuješ, če si na tritedenski dirki želiš vrhunskega rezultata.

Veliko stvari se mora poklopiti, seveda pa moraš biti predvsem vrhunsko pripravljen in zdrav, kar pa, kot vidimo v zadnjih letih, ni tako samoumevno. Zdravje je postalo precej problematično, na vsakem koraku se lahko skriva past, ki te lahko zaustavi za teden ali dva, kar lahko prinese veliko razliko.

A najpomembnejše je, v kakšnem stanju se pripelješ do Rima.

* Etape 108. dirke po Italiji: 9. 5. 1. etapa: Drač - Tirana (164 km)** 10. 5. 2. etapa: Tirana (13,7 km)**** 11. 5. 3. etapa: Vlora (160 km)** 12. 5. prost dan 13. 5. 4. etapa: Alberobello - Lecce (187 km)* 14. 5. 5. etapa: Cegile Massapica - Matera (144 km)* 15. 5. 6. etapa: Potenza - Napoli (226 km)* 16. 5. 7. etapa: Castel di Sangro - Tagliacozzo (168 km)*** 17. 5. 8. etapa: Giulianova - Castelraimondo (197 km)** 18. 5. 9. etapa: Gubbio - Siena (181 km)** 19. 5. prost dan 20. 5. 10. etapa: Lucca - Pisa (28,6 km)**** 21. 5. 11. etapa: Viareggio - Castelnovo ne'Monti (185 km)** 22. 5. 12. etapa: Modena - Viadana (172 km)* 23. 5. 13. etapa: Rovigo - Vicenza (180 km)* 24. 5. 14. etapa: Treviso - Nova Gorica/Gorica (185 km)* 25. 5. 15. etapa: Fiume Veneto - Asiago (214 km)*** 26. 5. prost dan 27. 5. 16. etapa: Piazzola sul Brenta - San Valentino (199 km)*** 28. 5. 17. etapa: San Michele all'Adige - Bormio (154 km)** 29. 5. 18. etapa: Morbegno - Cesano Maderno (144 km)* 30. 5. 19. etapa: Biella - Champoluc (166 km)*** 31. 5. 20. etapa: Verres - Sestriere (203 km)*** 1. 6. 21. etapa: Roma (141 km)* * Etape 36. dirke po Italiji za ženske: 6. 7. 1. etapa: Bergamo (13,6 km)**** 7. 7. 2. etapa: Clusone - Aprica (99 km)** 8. 7. 3. etapa: Vezza d'Oglio - Trento (124 km)* 9. 7. 4. etapa: Castello Tesino - Pianezze (156 km)*** 10. 7. 5. etapa: Mirano - Monselice (108 km)* 11. 7. 6. etapa: Bellaria -Terre Roveresche (144 km)** 12. 7. 7. etapa: Fermignano - Monte Nerone (157 km)*** 13. 7. 8. etapa: Forli - Imola (138 km)** **** - posamični kronometer *** - etapa z gorskim ciljem ** - razgibana etapa * - ravninska etapa

