Primož Roglič tudi v 10. sezoni kolesarstva na najvišji ravni, ne razmišlja o upokojitvi

35-letni Primož Roglič bo 19. februarja na Portugalskem vstopil v deseto sezono, odkar je član kolesarskih ekip najvišje ravni. Kar osem let je bil del nizozemske zasedbe Jumbo (z različnimi imeni), lansko in letošnjo sezono pa je del nemško-avstrijske ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. Kako dolgo se še vidi v svetu kolesarstva na najvišji ravni?

Primož Roglič, ki je prejšnji konec tedna v Kitzbühelu v Avstriji povsem od blizu spremljal dogajanje na znamenitem Petelinjem grebenu, kjer je Miha Hrobat osvojil odlično peto mesto, je v pogovoru za Eurosport spregovoril o svoji deseti sezoni v ekipah World Toura.

"Deseta sezona v ekipi svetovne serije? Noro! Staram se, a še vedno uživam, da sem del tega," je povedal v krajšem delu pogovora, ki so ga objavili na profilu Eurosporta na Instragramu, daljša različica pa verjetno sledi v prihodnjih dneh.

Na vprašanje novinarja, kako dolgo si še predstavlja, da bo del profesionalnega kolesarstva, je 35-letni kolesarski as iz Strahovelj pri Zagorju ob Savi odvrnil, da ne ve, da pa ne gre za leta, ampak za željo in strast. "Dokler bom pripravljen početi vse to, biti del tega, do takrat bom vztrajal."

Ali meni, da še vedno lahko napreduje? "Zagotovo!" je bil odločen Roglič. "To je tisto, kar me žene naprej. Da se vsak dan zbudim z majhnimi cilji v glavi, ki se lahko čez nekaj mesecev ali let spremenijo v velike cilje."

Roglič bo letos nastopil na dveh tritedenskih dirkah. Maja bo skušal ponoviti zmago na italijanskem Giru iz leta 2023, julija pa zmagati na Dirki po Franciji.

