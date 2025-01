Ljubitelji kolesarstva se zagotovo spomnijo napetega boja za rožnato majico na Dirki po Italiji leta 2019, ko je Richard Carapaz v končnem obračunu premagal Vincenza Nibalija in Primoža Rogliča, ki se je takrat boril s poškodbami in boleznijo. Šest let pozneje je ekvadorski as znova odločen poseči po prestižni zmagi in se spopasti s slovenskim šampionom.

"Rad bi rožnato majico nazaj," odločno napoveduje Richard Carapaz, ki je Giro d'Italia izpostavil kot glavni cilj svoje sezone. 29. maja, tik pred koncem dirke, bo dopolnil 32 let, še vedno pa se počuti dovolj močnega za boj z najboljšimi na svetu. Lani je to večkrat dokazal, med drugim z etapnimi zmagami na Dirki po Franciji, kjer mu je uspelo za krajši čas tudi obleči rumeno majico vodilnega, in Dirki po Romandiji.

Član ekipe EF Education-EasyPost je prepričan, da lahko znova poseže po končni zmagi, kar mu je uspelo na Apeninskem polotoku leta 2019. Takrat je razžalostil italijanske in slovenske navijače, ki so navijali za Vincenza Nibalija in Primoža Rogliča. Slovenski šampion je imel v tisti izvedbi zdravstvene težave in tudi bolečine od padca, zato se na koncu ni mogel potegovati za skupno zmago, do katere pa je nato prikolesaril pred dvema letoma. In Primož, ki bo letos dirkal na Giru, bo eden od osrednjih tekmecev, na katerega bo bil Carapaz posebno pozoren.

Vincenzo Nibali, Richard Carapaz in Primož Roglič na zmagovalnem odru na Giru 2019. Foto: Guliverimage

"Zelo mi je všeč trasa letošnjega Gira, še posebej v tretjem tednu," je dejal za Bici.Pro. "Težka je, s številnimi dolgimi vzponi. Prepričan sem, da se bomo borili do zadnjega kilometra."

Carapaz bo do Gira nastopil na več dirkah: Etoile de Bessèges, Strade Bianche, Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, Dirki po Kataloniji in spomeniku Liège-Bastogne-Liège. "Po Kataloniji bomo odšli na višinske priprave v Sierro Nevado. Morda se bo Richard še vrnil v Ekvador, nato odpeljal Liège in Giro. Če bo belgijska klasika prevelik zalogaj, jo bomo izpustili," je pojasnil športni direktor ekipe Juan Manuel Garate.

Giro d'Italia se bo začel 9. maja v Albaniji, v soboto, 24. maja, se bo etapa končala v Novi Gorici, končnega zmagovalca pa bodo razglasili 1. junija v Rimu.