"Dylan van Baarle je nekdo, na katerega se lahko zaneseš. Ima moč, izkušnje in se vselej žrtvuje za ekipo. Vedno bi ga uvrstil na seznam za Dirko po Franciji," se je pred dnevi izboru kolesarjev nizozemske ekipe Visma | Lease a Bike za letošnjo Dirko po Franciji čudil nekdanji športni direktor zloglasnega US Postal Johan Bruyneel. Izkušenega van Baarleja namreč niso uvrstili na seznam za Tour. A to je zdaj skoraj vseeno, 32-letni Nizozemec se je namreč ponovno poškodoval na Dirki po Avstraliji.

Dylan van Baarle je očitno kolesar, ki ga ima sreča tako rada kot našega Primoža Rogliča, njegovega nekdanjega kolega pri ekipi Visma | Lease a Bike. Seznam poškodb, ki jih je izkušeni nizozemski kolesar doživel v zadnjih letih, je impresiven. Potem ko se je komaj dobro vrnil po zlomu kolka, ki je bil posledica padca v drugi etapi lanske Dirke po Španiji, se je že znova poškodoval v prvi etapi Dirke po Avstraliji (Tour Down Under). Tokrat si je zlomil ključnico in čaka ga najmanj pet tednov okrevanja.

Potem ko so pri Vismi pred tednom dni predstavili ekipo za letošnjo Dirko po Franciji, v kateri so dvakratni zmagovalec francoske pentlje, Danec Jonas Vingegaard, Američana Matteo Jorgenson in Sepp Kuss, Belgijci Wout van Aert, Tiesj Benoot in Victor Campenaerts, Britanec Simon Yates ter Francoz Christophe Laporte, so se na družbenih medijih pojavili komentarji. Nizozemci so osupli, da na seznamu ni nobenega njihovega kolesarja, nekdanji vodja zloglasne ekipe US Postal Johan Bruyneel pa je našel še druge zadržke.

Tombé dans le final de la 1re étape du #TourDownUnder, Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike) souffre d'une fracture de la clavicule. Le Néerlandais, qui avait connu la même blessure sur le Dauphiné en juin 2024, était de retour après une fracture de la hanche survenue en août. pic.twitter.com/EpvEAJ6Mjz — Le Gruppetto (@LeGruppetto) January 21, 2025

Belgijca moti, da bodo letošnjo veliko okrepitev ekipe, britanskega asa Simona Yatesa, zmagovalca Vuelte leta 2018, najprej kot kapetana poslali na Dirko po Italiji, nato pa poleti od njega pričakujejo še, da bo glavni Vingegaardov pomočnik na Touru. "Nisem ljubitelj takšnega pristopa," je dejal v zadnjem podkastu The Move. "Visma ne bi smela vsega staviti na Tour, čeprav je to najverjetneje edini način, da lahko premagajo Tadeja Pogačarja. Na Tour bodo morali poslati svojo najboljšo ekipo, ampak zakaj potem tvegajo s Simonom Yatesom na Giru?"

Bruyneel ni navdušen niti nad izborom rojaka Victorja Campenaertsa, še enega novinca v "čebeljem panju", ki je dobil prednost pred van Baarlejem, še preden se je ta poškodoval. "Dylan van Baarle je nekdo, na katerega se lahko zaneseš. Ima moč, izkušnje in se vselej žrtvuje za ekipo. Opazoval sem ga, kako dela naravnost neverjetne stvari, ko je Jonas zmagoval na Touru. Uporabiš ga lahko tudi na ravninskih etapah, a zdaj naj bi ga nadomestil Campenaerts. Menim, da ta ni na ravni van Baarleja. Ne razumite me napačno, je odličen kolesar, ampak van Barleeju vseeno ne pride niti blizu."

Bruyneel je prav tako omenil, da lahko do poletja v ekipi pride še do številnih sprememb, tudi zaradi poškodb. Prva se je v Vismo prikradla že na prvi dirki sezone v Avstraliji. Van Baarle si je pri padcu v prvi etapi ponovno zlomil ključnico. To se mu je namreč zgodilo že junija lani na Kriteriju po Dofineji, zaradi poškodbe pa je moral izpustiti Tour de France. Nato si je po povratku na španski pentlji zlomil še kolk, pa tudi pred tem ni imel sreče.

#Infirmerie 🚑 / Depuis juin dernier, 🇳🇱 Dylan van Baarle (TVL) a connu trois fractures... moralement il faut être costaud. https://t.co/qOGTctc3Un pic.twitter.com/fsD0jM6dfA — Renaud Breban (@RenaudB31) January 21, 2025

V sezoni 2023 in padcu na klasiki Pariz–Roubaix je sedem tednov okreval zaradi zloma dlani in lopatice, leta 2019 si je zlomil prst na roki, leto pred tem je padel na zanj, kot kaže, nadvse neprijazni Vuelti in kar 12 tednov okreval po zlomu medenice. Trenutno 32-letnik spet okreva, na programu za sezono 2025 pa ima trenutno še vedno dirke Oomlop Niewsblad (1. marec), Kuurne–Bruselj–Kuurne (2. marec), Dirko po Flandriji (6. april), Pariz–Roubaix (13. april) in Dirko po Italiji (od 9. maja do 1. junija).

Preberite še: