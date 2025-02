Miren dan za Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda, zmaga Filippu Ganni

Dirka serije 2. Pro se je začela danes v Portimau, na sredini dobrih 192 kilometrov dolge trase je bil le en kategoriziran klanec, zato so se za etapno zmago spopadli sprinterji. Slavil je Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Favoriti za skupni seštevek so dan preživeli mirno v glavnini.

